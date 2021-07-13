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У Києві з'явиться новий "головний ескалатор країни": де і як він буде виглядати

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 14:06
У Києві з'явиться новий "головний ескалатор країни": де і як він буде виглядати Колаж РБК-Україна: на Центральному вокзалі в Києві встановлять нові ескалатори
Автор: Роман Мирончук

На Центральному вокзалі в Києві Укрзалізниця встановить замість старих ескалаторів два нових потужних Heavy Duty, які оснащені сучасними технологіями.

Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

"Нарешті нам вдалося підписати угоду на заміну ескалаторів, тому не пізніше ніж за 9 місяців центральні залізничні ворота країни отримають нові ескалатори", - розповів Іван Юрик.

Технічні характеристики ескалаторів

Висота нових підіймачів складе 6,5 метрів. При цьому їх встановлять на місце старих ескалаторів.

Працювати вони повинні не менше 20 годин на добу. Очікується, що в годину підіймачі зможуть обслуговувати 7300 осіб.

У них буде встановлена ​​LED-підсвітка, сенсор для зупинки сходового полотна, коли на ескалаторах немає пасажирів. Також будуть встановлені пристрої для знезараження поручнів.

Виробник забезпечить технічну підтримку і буде обслуговувати ескалатори протягом 60 місяців.

Переможцем торгів в системі Prozorro на постачання і установку ескалаторів стала компанія "Міцуї Україна". За свої послуги компанію отримає майже 13 мільйонів гривень. В Укрзалізниці зазначили, що це на 16% менше, ніж планувалося витратити спочатку.

Нагадаємо, Укрзалізниця знову потрапила в центр скандалу. Річ у тім, що жінку з двома дітьми вигнали вночі із залу очікування.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця продала пасажирам квитки на місця, яких не виявилося в поїзді.

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Київ Укрзалізниця
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