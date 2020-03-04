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В Укрзалізниці розповіли про поділ поїзда на чоловіче і жіноче купе

STYLERЖиття    04.03.2020 - 19:51
В Укрзалізниці розповіли про поділ поїзда на чоловіче і жіноче купе
Укрзалізниця розповіла про поділ купе поїзда на чоловіче і жіноче (фото: РБК-Україна)

В Укрзалізниці пояснили причину того, що немає окремих купе для чоловіків і жінок

Укрзалізниця розповіла про те, чому немає розділених купе для чоловіків і жінок. У компанії зазначили, що деякі філії намагалися вводити в окремих поїздах поділ на чоловічі та жіночі купе.

У 2010 році такий експеримент провела Львівська залізниця, яка ввела окремі купе для чоловіків і жінок у 12 поїздах. При цьому на поїзд був один "розділений" вагон.

Пізніше це повторила Донецька залізниця, але дана послуга не користувалася попитом, оскільки залишалося багато нереалізованих місць. На сьогоднішній день Укрзалізниця не вважає доцільним забезпечення такого поділу, виходячи з ряду причин.

Так, при покупці квитків онлайн не завжди можливо визначити стать людини. Що мається на увазі? Існують імена і прізвища, які важко ідентифікувати за статевою ознакою: це можуть бути іноземці, або так звані подвійні імена, і тому подібне.

Крім цього, така інновація може сприйматися як дискримінація пасажирів.

"З правової точки зору ми не можемо відмовити пасажиру в придбанні квитка. Наприклад, пасажиру-чоловікові треба їхати, а вільні місця залишилися тільки в "жіноче" купе, Укрзалізниця не може відмовити такому пасажиру", - заявили в компанії на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що Укрзалізниця спростила купівлю квитків. Компанія нарешті скасувала бланки замовлень для пасажирів.

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