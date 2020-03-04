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В Укрзализныце рассказали о разделении поезда на мужское и женское купе

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 19:51
В Укрзализныце рассказали о разделении поезда на мужское и женское купе
Укрзализныця рассказала о разделении купе поезда на мужское и женское (фото: РБК-Украина)

В Укрзализныце пояснили причину того, что нет отдельных купе для мужчин и женщин

Укрзализныця рассказала о том, почему нет разделенных купе для мужчин и женщин. В компании отметили, что некоторые филиалы пытались вводить в отдельных поездах разделение на мужские и женские купе.

В 2010 году такой эксперимент провела Львовская железная дорога, которая ввела раздельные купе для мужчин и женщин в 12 поездах. При этом на поезд был один "разделенный" вагон.

Позже это повторила Донецкая железная дорога, но данная услуга не пользовалась спросом, поскольку оставалось много нереализованных мест. На сегодняшний день Укрзализныця не считает целесообразным обеспечение такого разделения, исходя из ряда причин.

Так, при покупке билетов онлайн не всегда возможно определить пол человека. Что имеется в виду? Существуют имена и фамилии, которые трудно идентифицировать по половому признаку: это могут быть иностранцы, или так называемые двойные имена, и тому подобное.

Кроме этого, такая инновация может восприниматься как дискриминация пассажиров.

"С правовой точки зрения мы не можем отказать пассажиру в покупке билета. Например, пассажиру-мужчине нужно ехать, а свободные места остались только в "женском" купе, Укрзализныця не может отказать такому пассажиру", - заявили в компании на своей странице в Facebook.

Напомним, что Укрзализныця упростила покупку билетов. Компания наконец-то отменила бланки заказов для пассажиров.

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