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В Укрзалізниці розповіли про поїзди в "червоних зонах" карантину: як в'їхати та виїхати

Автор: Володимир Костирін

В Україні розширили "червону зону" карантину, в яку крім Івано-Франківської та Чернівецької областей 3 березня потрапила ще і Житомирська. Поїзди в зазначених регіонах курсуватимуть, але за особливими правилами та з урахуванням діючих обмежень.

Про це 3 березня передали в Укрзалізниці на сторінці Facebook.

Зараз продаж квитків до "червоної" Івано-Франківської області закрита.

До 6 березня включно поїздом можна дістатися до Чернівецької та Житомирської областей, де з 7 березня почнуть діяти аналогічні жорсткі обмеження.

"Якщо ви вже придбали квитки до цих областей та не змінюєте свої плани, то можете сісти на ваш поїзд на будь-якій станції слідування за межами областей, де діють/діятимуть обмеження (наприклад, у Ходорові, Стрию або Львові з білетом від/до Івано-Франківська)", - пояснили в Укрзалізниці.

Також у компанії назвали найближчі доступні станції для виїзду з "червоної зони" карантину з 7 березня.

З Івано-Франківська та Чернівців можна виїхати на поїзді до таких найближчих станцій:

  • Стрий, Сколе, Ходорів, Славське (Львівська область)
  • Воловець, Ясіня, Рахів, Кваси (Закарпатська область)
  • Товсте, Заліщики, Чортків (Тернопільська область)
  • Кам'янець-Подільський (Хмельницька область)

З Житомира, Бердичева, Коростеня, Новоград-Волинського в Житомирській області з 7 березня можна виїхати до таких найближчих залізничних станцій:

  • Рокитно-Волинське (Рівненська область)
  • Шепетівка, Полонне (Хмельницька область)
  • Фастів (Київська область)

Зауважується, що в "червоній зоні" потяги курсуватимуть за розкладом, але з технічними зупинками та без висадки/посадки пасажирів

Носіння масок у поїзді є обов'язковим.

Як поїздом виїхати з "червоних" карантинних областей (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Раніше повідомлялося, що в Укрзалізниці заявили відразу про декілька нововведення, якими пасажирів будуть дивувати вже цього літа.

Нагадаємо, що УЗ призупиняє продаж квитків в Чернівецьку та Житомирську області.

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