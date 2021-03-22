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В "Укрзалізниці" розповіли, як будуть їздити потяги в червоних зонах

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 16:51
В "Укрзалізниці" розповіли, як будуть їздити потяги в червоних зонах Укрзалізниця розповіла про роботу в червоних зонах (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 22 березня, Кабінет Міністрів погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для червоних зон. Транспортні обмеження будуть вводити по кожному регіону окремо.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Поки що чинний розклад руху поїздів залишається без змін. Ніяких обмежень на висадку/посадку по Києву, Одеській і Сумській областях не буде поки Державна або регіональні комісії не ухвалять свої рішення.

При цьому рішення по Києву очікується до кінця сьогоднішнього дня 22 березня. Про це Укрзалізниця повідомить додатково.

У компанії також закликали всіх пасажирів з повною відповідальністю ставитися до масочного режиму на вокзалах і в поїздах, щоб убезпечити себе і інших пасажирів, а також працівників залізниці.

Нагадаємо, Укрзалізниця потрапила в гучний скандал в Дніпрі через новий графік курсування поїздів. Так, один з поїздів виїхав зі станції майже на 10 хвилин раніше через що безліч пасажирів залишилися на пероні.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця замінить постіль у поїздах на одноразову. Це стало відомо після того, як один з користувачів мережі запитав про це і в компанії йому відповіли, що скоро будуть видавати одноразову постіль в тестовому режимі.

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