В "Укрзалізниці" розповіли, як будуть їздити потяги в червоних зонах

У понеділок, 22 березня, Кабінет Міністрів погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для червоних зон. Транспортні обмеження будуть вводити по кожному регіону окремо.

Поки що чинний розклад руху поїздів залишається без змін. Ніяких обмежень на висадку/посадку по Києву, Одеській і Сумській областях не буде поки Державна або регіональні комісії не ухвалять свої рішення.

При цьому рішення по Києву очікується до кінця сьогоднішнього дня 22 березня. Про це Укрзалізниця повідомить додатково.

У компанії також закликали всіх пасажирів з повною відповідальністю ставитися до масочного режиму на вокзалах і в поїздах, щоб убезпечити себе і інших пасажирів, а також працівників залізниці.