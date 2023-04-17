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Укрзализныцю раскритиковали из-за "экопоезда" с растениями на грязных окнах (фото)

Новина українською →
Понедельник 17 апреля 2023 15:54
Укрзализныцю раскритиковали из-за "экопоезда" с растениями на грязных окнах (фото) Коллаж РБК-Украина: в поезде Укрзализными на окне росла зелень
Автор: Владимир Костырин

В одном из поездов Укрзализныци пассажир пожаловался на условия поездки из-за чумазых окон в вагоне, во внутреннем пространстве между стеклами которых разрослась некая "микрозелень".

Об этом рассказал журналист и блогер Александр Рудоманов в своем Facebook.

Неожиданное царство флоры в вагоне поезда он показал на фото.

"Укрзализныця придумала, как можно зарабатывать на грязных окнах. К примеру выращивать растения", - иронично отметил пан Александр.

Как видно на снимке, влага на окнах и, судя по всему, оставшаяся грязь способствовала формированию особого микроклимата за обшивкой, таким образом "декорировав" стекла нежно-зелеными растениями.

Укрзализныцю раскритиковали из-за &quot;экопоезда&quot; с растениями на грязных окнах (фото)

В поезде Укрзализныци на немытом окне расцвела "микрозелень" (фото: facebook.com/sasko.laps)

Блогер сообщил, что в таком "экопоезде" путешествовал четыре дня назад, однако не уточнил, какой именно был рейс.

Реакция сети

Пользователи сети в комментариях к посту живо, и с определенной дозой сарказма, обсуждают ситуацию иронизируя над подобным "ноу-хау" Укрзализныци. Также некоторые вспоминают собственные случаи с флорой в поездах.

  • Может, кто-то под этот проект получил грант.
  • Норм микрозелень на свои деньги
  • Оооо, огород между стеклом - это что-то новенькое. Раньше видела только "аквариум" между двойным стеклом в вагонах... а еще снег на подоконнике в поездах Укрзализныци.
  • Ибо кто-то должен показать DB, что значит на самом деле экологические поезда и зеленая энергия
  • 2019 год, Стеклопакет. Интерсити Черкассы-Киев, 1 класс, в купе с потолка лилась вода.... Автор композиции Укрзализныця.

Укрзализныцю раскритиковали из-за &quot;экопоезда&quot; с растениями на грязных окнах (фото)

Фото facebook.com / Anna Bon из комментариев к посту facebook.com/sasko.laps

  • Я когда-то гриб видела - большой такой, с белой шапочкой... Вырос на древесине рамы.
  • Укрзализныця, прежде всего, это экологично!
  • Даже в "развитых" странах ЕС такого нет. Там только подумывают о повышении и внедрении экологических стандартов, в то время у нас это уже работает!
  • Жизнеутверждающе
  • Это рассада! Ничто не остановит украинца, когда время огородов уже на носу!

Укрзализныцю раскритиковали из-за &quot;экопоезда&quot; с растениями на грязных окнах (фото)Укрзализныцю раскритиковали из-за &quot;экопоезда&quot; с растениями на грязных окнах (фото)Укрзализныцю раскритиковали из-за &quot;экопоезда&quot; с растениями на грязных окнах (фото)

Фото: скрин комментариев facebook.com/sasko.laps

Напомним, недавно Укрзализныця также попала в "грязный" скандал из-за постельного белья, которое было все в пятнах. Причем смена даже седьмого комплекта не решила проблему с чистотой.

Также сообщалось, что перед этим УЗ опозорилась с дорогущим купе из-за уровня сервиса в междугородном поезде.

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Укрзализныця