Укрзалізницю розкритикували через "екопоїзд" з рослинами на брудних вікнах (фото)

В одному з поїздів Укрзалізниці пасажир поскаржився на умови поїздки через замурзані вікна у вагоні, у внутрішньому просторі між склом яких розрослася якась "мікрозелень".

Про це розповів журналіст і блогер Олександр Рудоманов у своєму Facebook .

Несподіване царство флори у вагоні поїзда він показав на фото.

"Укрзалізниця придумала, як можна заробляти на брудних вікнах. Наприклад, вирощувати рослини", - іронічно зазначив пан Олександр.

Як видно на знімку, волога на вікнах і, судячи з усього, бруд, що залишився, сприяв формуванню особливого мікроклімату за обшивкою, таким чином "декорувавши" стекла ніжно-зеленими рослинами.

У поїзді Укрзалізниці на немитому вікні розцвіла "мікрозелень" (фото: facebook.com/sasko.laps)

Блогер повідомив, що у такому "екопоїзді" мандрував чотири дні тому, проте не уточнив, який саме був рейс.

Реакція мережі

Користувачі мережі в коментарях до посту жваво, і з певною дозою сарказму, обговорюють ситуацію, іронізуючи над подібним "ноу-хау" Укрзалізниці. Також деякі згадують власні випадки із флорою у поїздах.

Може хтось під цей проект отримав грант.

Норм мікрозелень на свої гроші

Оооо, город між склом - це щось новеньке. Раніше бачила лише "акваріум" між подвійним склом у вагонах... а ще сніг на підвіконні у поїздах Укрзалізниці.

Бо хтось повинен показати DB, що означає насправді екологічні поїзди та зелена енергія

2019 рік, Склопакет. Інтерсіті Черкаси-Київ, 1 клас, у купе зі стелі лилася вода.... Автор композиції Укрзалізниця.

Фото facebook.com / Anna Bon із коментарів до посту facebook.com/sasko.laps

Я колись гриб бачила - великий такий, з білою шапочкою... Виріс на деревині рами.

Укрзалізниця насамперед це екологічно!

Навіть у "розвинених" країнах ЄС такого немає. Там лише подумують про підвищення та впровадження екологічних стандартів, на той час у нас це вже працює!

Життєствердно

Це розсада! Ніщо не зупинить українця, коли час городів уже на носі!

Фото: скрін коментарів facebook.com/sasko.laps