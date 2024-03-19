Укрзализныця заявила о важных изменениях для пассажиров: о чем идет речь
Укрзализныця заявила, что "меняет философию вокзалов" и постарается сделать их максимально комфортными для пассажиров. Речь идет об обустройстве детских пространств в нескольких городах, посещение которых будет бесплатно.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Укрзализныци в Facebook.
Что нужно знать об изменениях от Укрзализныци
"Меняем философию наших вокзалов и делаем их более комфортными, в том числе для самых маленьких наших пассажиров. На вокзалах Киева, Харькова, Львова и Днепра уже действуют детские просторы "Совместно". Укрзализныця и UNICEF и дальше планируют расширять географию детских пространств на железнодорожных вокзалах", - говорится в сообщении.
Они добавляют, что ожидание поезда или просто пребывание на вокзале для маленьких пассажиров превращается в увлекательное приключение с множеством интересных спортивных и интеллектуально-художественных развлечений.
"Также предусмотрены кабинки для грудного вскармливания, пеленания и места ожидания для родителей", - говорят в УЗ.
Железнодорожники отмечают, что самое большое детское пространство "Iron land" - 665 кв. м - на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве приятно удивит подбором локаций и зон даже самых требовательных юных путешественников. Добавим, что посещение детских зон на вокзалах бесплатно.
Отметим также, что пока в УЗ не уточнили, на вокзалах каких городов планируют обустроить детские комнаты.
Отзывы украинцев о детских просторах на вокзалах
Под постом УЗ несколько пассажиров уже оставили отзывы о детских просторах на железнодорожных вокзалах.
Что пишут украинцы:
- был в таком пространстве в Харькове - топ! Дети были в восторге, взрослым тоже было чем заняться. Молодцы - это шаг в правильном направлении
- были на киевском вокзале - дети в восторге! Все чистое, туалеты супер. Были во Львове - ребенок не стал играть. Маленькое помещение, мало игрушек. При выборе между ничем и таким пространством - это хорошо, но после киевского - полное разочарование. К тому же нам не повезло и был запах какого-то подвала. Выбежали через 3 минуты. Жаль, потому что ожидали такого же впечатления, как от Киева
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вау, супер! Сделайте это и на ужгородском вокзале! Площадь свободных там много
Так выглядит детское пространство на киевском железнодорожном вокзале (фото: Instagram/unicef_ukraine)
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Раньше мы писали о том, кто имеет право на льготные билеты от Укрзализныци.