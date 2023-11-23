Укрзализныця запустила уникальный поезд-кухню. Смотрите, как он выглядит

Укрзализныця запускает новый поезд, в котором есть кухня. Этот состав будет ездить из Киева в Харьков и Изюм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Укрзализныця запустила очередной социальный проект, реализованный вместе с Фондом Говарда Баффета. Он называется Food Train.
23 ноября поезд со вкусностями отправился в Харьков. Блюда, а это запеченная индейка, картофель и тыквенный пирог, из Food Train также будут переданы жителям городов, нуждающихся в обеспечении едой, волонтерами Save Ukraine.
Отметим, что в составе поезда 6 вагонов:
Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и т.д.
Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать готовые порционные контейнеры с пищей от поезда-кухни до конечного потребителя.
Напомним, что ранее в Киевской области подростки разгромили вагон поезда.
А также мы писали, что Укрзализныця снова "влипла" в скандал.