В Киевской области подростки разгромили вагон поезда: их нашла полиция

Ученики 8 класса разгромили вагон поезда Яготин - Киев в Киевской области. Полиция оперативно установила их личности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Facebook .

По данным компании, инцидент произошел 28 октября около 22 часов на перегоне Борисполь - Барышевка.

"Неизвестные повредили окно и три сидения в вагоне электропоезда №6922 Яготин - Киев", - уточняют в УЗ.

Позже в сети появилось видео преступления, на котором были неустановленные личности. Позже их установили сотрудники Бориспольского отдела полиции.

"Ими оказались подростки 2008-2009 годов рождения. Дети вместе с родителями и преподавателями приглашены для составления материала", - добавили в компании.

Напомним, ранее в мае этого года подростки решили покататься на грузовых поездах под Киевом. Одного из них госпитализировали в результате такого "развлечения".