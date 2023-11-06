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Пассажиры ехали в тамбуре. Укрзализныця снова "влипла" в скандал

Понедельник 06 ноября 2023 10:26
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Пассажиры ехали в тамбуре. Укрзализныця снова "влипла" в скандал Фото: УЗ попала в очередной скандал (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця вновь очутилась в центре скандала. Дело в том, что пассажиры электрички Контоп - Фастов вынуждены были ехать в тамбуре, имея на руках билеты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook блогера Александра Рудоманова.

Детали ситуации с УЗ

Инцидент произошел утром 6 ноября в поезде №895. Пассажиры электрички не дождались двух вагонов, хотя билеты на них проданы.

"Теперь едут в тамбурах, имея билеты. Был 1,2,5,6,7,8 вагоны", - написал Рудоманов.

Пассажиры ехали в тамбуре. Укрзализныця снова &quot;влипла&quot; в скандалУЗ снова попала в скандал (фото: facebook.com/sasko.laps)

Реакция Укрзализныци

В комментариях к посту Рудоманова появился ответ от Укрзализныци, где компания извинилась за неудобства и пообещала компенсировать издержки.

"Действительно 2 вагона поезда 895 сообщением Конотоп - Фастов были отцеплены из-за обнаруженной неисправности колесной пары. Пассажирам этих вагонов будет компенсирована стоимость проезда в претенциозном порядке", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что в электричке Киева появилось интересное новшество.

Читайте также, что новые польские вагоны уже ходят в киевском метро.

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Укрзализныця