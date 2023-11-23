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Укрзалізниця запустила унікальні поїзди-кухню. Дивіться, як він виглядає

Фото: УЗ показала поїзд-кухню (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця запускає новий потяг, у якому є кухня. Цей склад їздитиме з Києва до Харкова та Ізюму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу УЗ.

Що відомо про потяг УЗ

Укрзалізниця запустила черговий соціальний проєкт, який реалізовано разом з Фондом Говарда Баффета. Він має назву Food Train.

23 листопада потяг зі смаколиками вирушив до Харкова. Страви, а це запечена індичка, картопля та гарбузовий пиріг, з Food Train також будуть передані до мешканців міст, які потребують забезпечення їжею, волонтерами Save Ukraine.

Зазначимо, що у складі поїзда 6 вагонів:

  • генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
  • вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
  • вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
  • вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
  • вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
  • багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо тощо.

Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові порційні контейнери з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

УЗ запустила потяг-кухню (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що раніше на Київщині підлітки розгромили вагон поїзда.

А також ми писали, що Укрзалізниця знову "влипла" у скандал.

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Укрзалізниця