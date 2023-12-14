"Укрзализныця" запустила еще один двухэтажный поезд. Как он выглядит: фото

Следует сказать, что двухэтажные поезда на украинской железной дороге - это не новинка. Они были в наличии, однако не в эксплуатации. Так произошло из-за того, что поезда нуждались в ремонте.

В 2022 году "Укрзализныця" запустила несколько отремонтированных двухэтажных электропоездов Skoda.

В праздничные или другие пиковые даты такие поезда очень важны, ведь они обеспечивают более 40 000 дополнительных мест для пассажиров ежемесячно.

Пользователи социальных сетей рассказывали, что в поезде есть кондиционер, туалеты и буфет. При этом в салоне достаточно просторно.

Снаружи двухэтажный поезд имеет вид обычного, однако окна пассажиров расположены на двух уровнях в соответствии с этажами. Внутри этажи фактически не отличаются от традиционных поездов УЗ.

Как выглядят двухэтажные поезда (фото: Facebook/Татьяна Пашкина)

Цены на такой поезд не слишком отличаются от обычных. В настоящее время двухэтажный интерсити запустили на рейс Киев - Львов. На ближайшую дату, 22 декабря, билет во второй класс стоит 440 гривен.

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Дальше цены такие:

24 декабря: первый/второй класс - 728/440 гривен

28 декабря: первый/второй класс - 889/459 гривен

30 декабря: первый/второй класс - 657/427 гривен

1 января: первый/второй класс - 708/459 гривен

2 января: первый/второй класс - 605/459 гривен

В обратном направлении он будет отправляться 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 8.05 и прибывать в Киев в 14:10.