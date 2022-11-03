"Вы серьезно?" Укрзализныця попала в скандал из-за российского чая и "плана по продажам"

В поезде Укрзализныци проводница предлагала пассажирам вагона купить чай российской торговой марки, и рассказывала о "планах по продажам" продуктов питания.

Об этом сообщил журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook .

По словам работницы УЗ, в компании стали требовать от проводников реализовывать чай, вафли и круассаны, чего прежде, в начале российского полномасштабного вторжения, не было.

"Если я (продать) не смогу - значит меня завтра тут не будет", - звучит голос проводницы в купе на ролике, снятом и выложенном в сеть.

Видео: проводница УЗ рассказывает о "планах по продаже" чая, вафель и круассанов

Мужчина обратил внимание, что продаваемый пассажирам чай "Richard" - продукт компании, которая имеет российские корни, а дата изготовления товара, указанная на упаковке - 13 июля 2022-го.

Вот что продают пассажирам поездов УЗ (фото: facebook.com/vkrutchak)

"Интересным фактом является то, что в поездах пройдут чай "Richard", входящий в орбиту россиянина Игоря Лисиненко, "Компания Май Украина" и это при том, что официально данная компания в Украине "Закрыта навсегда"" - говорится в публикации.

Лисненко был депутатом Госдумы РФ от партии власти "Единая Россия", после ухода из политики сконцентрировался на бизнесе, получил гражданство Мальты.

Реакция: что говорят в Укрзализныце

На пост журналиста живо отреагировали пользователи сети, и в комментариях - масса возмущений.

Также на жалобу ответили представители Укрзализныци. В компании принесли извинения за инцидент и попросили уточнить, какой именно это был поезд и рейс, чтобы принять меры во избежания повторения таких ситуаций.

На что Крутчак отметил, что суть претензий - не в данном проводнике, а речь идет о такой практике в целом.

"Ваши работники, управляющие поездами и обслуживающие перевозки, герои. А вот кто-то никак не нажрется. Разберитесь с чаем, а не с бедным человеком, которого в 21 веке заставляют выполнять какие-то нормативы", - написал он в ответ на комментарий УЗ.

Фото: скриншот комментариев facebook.com/vkrutchak

Позже журналист еще раз призвал компанию разобраться в ситуации с продажами в вагонах поездов российских продукции в целом.

"Укрзализныця, вы серьезно? Вам интересно в каком вагоне происходило данное событие? Нет, я понимаю, что проще всего будет взять и уволить проводницу, и сказать, что это она сама все придумала. Но дело не в проводнице. Не она же закупает чай с логотипом УЗ...

Так может вы вместо того, чтобы искать вагон и проводницу, поинтересовались кто у вас ответственный за закупку российского чая, фирма которого в Украине официально "Закрыта навсегда"? Не интересно ли это?" - пишет журналист.