Возврат 10% стоимости. Укрзализныця сообщила пассажирам приятную новость: детали
Укрзализныця и Uber объявили о введении общей бонусной программы для пассажиров, которые будут пользоваться такси с/до железнодорожных вокзалов. Участники акции смогут получить до 10% возврата стоимости поездки на такси.
Об этом сообщила Укрзализныця в Facebook.
Что известно об акции от Укрзализныци и Uber
Пассажиры Укрзализныци могут получать кэшбек за поездки из Uber с/до железнодорожных вокзалов Киева.
"Отныне доступна автоматическая синхронизация поездок по железной дороге с Uber Travel благодаря привязанным email-аккаунтам. Просто покупайте билеты в приложении Укрзализныци или на сайте и получайте уведомления от Uber с напоминанием о своевременном выезде на вокзал", - говорится в сообщении.
Как настроить опцию
Включите в Uber услугу Uber Travel: откройте приложение и нажмите кнопку "Travel" в главном меню.
Войдите с помощью учетной записи Google или Microsoft. Затем предоставьте Uber разрешение на доступ к вашим бронированиям в приложении.
Купите билеты в приложении Укрзализныци. Убедитесь, что ваши ж/д билеты отображаются прямо в приложении Uber.
Теперь вы можете заказать поездку заранее: авто будет ждать вас в выбранном месте в выбранное время.
"За каждую такую поездку пользователю будет начисляться кэшбек в 10%, который можно потратить на другие поездки Uber в любом городе Украины, где работает сервис заказа поездок", - объясняют в УЗ.
10% стоимости поездки на такси будет возвращаться пассажиру (фото: Facebook/Укрзализныця)
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