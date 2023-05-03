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Укрзализныця показала новый поезд класса "комфорт" (фото)

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Украина, Среда 03 мая 2023 20:22
Укрзализныця показала новый поезд класса "комфорт" (фото) Укрзализныця показала новый поезд класса комфорт (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

Укрзализныця запускает новый региональный железнодорожный маршрут Одесса-Винница. Также в УЗ показали, как выглядит салон в поезде.

Как выглядит комфортабельный поезд, а также его график и маршрут - смотрите и читайте в нашем материале ниже.

Фото поезда Винница-Одесса

На маршруте будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях Укрзализныци в этом году.

В вагоне есть только места для сидения. То есть, почти 7 часов придется находиться в одном положении.

Также есть розетки у сидений, чтобы подзарядить гаджеты.

К тому же, есть места для инвалидов и пассажиров с младенцами в детских колясках.

Укрзализныця показала новый поезд класса &quot;комфорт&quot; (фото)Укрзализныця показала новый поезд класса &quot;комфорт&quot; (фото)Укрзализныця показала новый поезд класса &quot;комфорт&quot; (фото)Укрзализныця показала новый поезд класса &quot;комфорт&quot; (фото)

Укрзализныця показала новый поезд класса "комфорт" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Что известно о графике поезда

По информации УЗ, с 15 мая поезд №802 будет отправляться из Одессы в 11:43 и прибывать в Винницу в 18:36.

При этом в обратном направлении из Винницы поезд №801 будет отправляться с 16 мая в 6:40 и прибывать в Одессу в 13:30.

Как сообщается, поезд будет проходить через станции:

  • Выгода
  • Раздельная
  • Затишье
  • Подольск
  • Слободка
  • Кодыма
  • Рудница
  • Крыжополь
  • Вапнярка
  • Жмеринка
  • Браилов
  • Гнивань.

Билеты будут доступны уже в скором времени онлайн, в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Реакция сети на новый поезд

Большинству украинцев понравилась такая инициатива. Но все равно некоторые остались недовольны...

  • 7 годин в електричці сидячи - думаю, що це занадто довго. Краще пустили б склад з плацкартних вагонів, щоб людина могла відпочити в дорозі, а не навпаки втомитися.
  • Якщо хочете, щоб він користувався попитом і мав належну заповнюваність, рекомендую змістити час відправлення з Одеси хоча б на дві години, а ще краще на три. Умовно кажучи, Одеса - 15:00, Вінниця - 22:00. У цей час у Вінниці громадський транспорт ще працює (останні рейси тролейбусів з вокзалу за 5, 6, 7, 11 маршрутами близько 22:30, в депо близько 23:00). Тому вінничани його активно використовуватимуть, хто повертається з Одеси після справ у першій половині дня. А так з відправленням з Одеси об 11:43 він возитиме повітря...
  • Чому не призначаєте швидкісний потяг Інтерсіті+ Київ-Одеса? Наші "Хюндаї" і "Тарпани" замість Черкас і Шостки мають курсувати в Кривий Ріг і Одесу!
  • А чого цей потяг не підв'язати до потягу з Вінниці до Києва номер 706 й не відправити з Одеси годин так в 10:00 у Вінницю? Прибув би приблизно в 17:00, а з Вінниці потяг у 17:46.

Ранее мы писали о том, что в УЗ показали поезд-реанимацию, спасающий жизнь раненым.

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