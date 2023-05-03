Укрзализныця показала новый поезд класса "комфорт" (фото)
Укрзализныця запускает новый региональный железнодорожный маршрут Одесса-Винница. Также в УЗ показали, как выглядит салон в поезде.
Как выглядит комфортабельный поезд, а также его график и маршрут - смотрите и читайте в нашем материале ниже.
Фото поезда Винница-Одесса
На маршруте будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях Укрзализныци в этом году.
В вагоне есть только места для сидения. То есть, почти 7 часов придется находиться в одном положении.
Также есть розетки у сидений, чтобы подзарядить гаджеты.
К тому же, есть места для инвалидов и пассажиров с младенцами в детских колясках.
Укрзализныця показала новый поезд класса "комфорт" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Что известно о графике поезда
По информации УЗ, с 15 мая поезд №802 будет отправляться из Одессы в 11:43 и прибывать в Винницу в 18:36.
При этом в обратном направлении из Винницы поезд №801 будет отправляться с 16 мая в 6:40 и прибывать в Одессу в 13:30.
Как сообщается, поезд будет проходить через станции:
- Выгода
- Раздельная
- Затишье
- Подольск
- Слободка
- Кодыма
- Рудница
- Крыжополь
- Вапнярка
- Жмеринка
- Браилов
- Гнивань.
Билеты будут доступны уже в скором времени онлайн, в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
Реакция сети на новый поезд
Большинству украинцев понравилась такая инициатива. Но все равно некоторые остались недовольны...
- 7 годин в електричці сидячи - думаю, що це занадто довго. Краще пустили б склад з плацкартних вагонів, щоб людина могла відпочити в дорозі, а не навпаки втомитися.
- Якщо хочете, щоб він користувався попитом і мав належну заповнюваність, рекомендую змістити час відправлення з Одеси хоча б на дві години, а ще краще на три. Умовно кажучи, Одеса - 15:00, Вінниця - 22:00. У цей час у Вінниці громадський транспорт ще працює (останні рейси тролейбусів з вокзалу за 5, 6, 7, 11 маршрутами близько 22:30, в депо близько 23:00). Тому вінничани його активно використовуватимуть, хто повертається з Одеси після справ у першій половині дня. А так з відправленням з Одеси об 11:43 він возитиме повітря...
- Чому не призначаєте швидкісний потяг Інтерсіті+ Київ-Одеса? Наші "Хюндаї" і "Тарпани" замість Черкас і Шостки мають курсувати в Кривий Ріг і Одесу!
- А чого цей потяг не підв'язати до потягу з Вінниці до Києва номер 706 й не відправити з Одеси годин так в 10:00 у Вінницю? Прибув би приблизно в 17:00, а з Вінниці потяг у 17:46.
Ранее мы писали о том, что в УЗ показали поезд-реанимацию, спасающий жизнь раненым.