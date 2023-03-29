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В Укрзализныце показали поезд, спасающий жизни: чем он отличается от обычного (фото)

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Среда 29 марта 2023 14:05
В Укрзализныце показали поезд, спасающий жизни: чем он отличается от обычного (фото) Укрзализныця показала спасательный поезд (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця показала санитарный поезд, которым эвакуируют раненых из "горячих точек". Состав создали в 2022 году в прошлом году из бывших вагонов-ресторанов.

Как выглядят поезда, и в чем их особенность - смотрите и читайте в нашем материале.

Чем отличается санитарный поезд от обычного

Поезд специально был создан в прошлом году по заказу "Врачей без границ" (независимой международной медицинской гуманитарной организации).

"Укрзализныця" построила его из бывших вагонов-ресторанов. В поезде всего 8 вагонов. Часть из них заполнена койками для пациентов, есть также и отделение интенсивной терапии. В других размещены кислородные концентраторы, автономная электростанция и спальные места для персонала.

В нем есть:

  • реанимация
  • кислородная станция
  • автономная система электроподачи.

За один раз "спасатель" может перевезти 43 тяжелобольных или маломобильных пациентов, а также сопровождающих людей.

В Укрзализныце показали поезд, спасающий жизни: чем он отличается от обычного (фото)В Укрзализныце показали поезд, спасающий жизни: чем он отличается от обычного (фото)В Укрзализныце показали поезд, спасающий жизни: чем он отличается от обычного (фото)В Укрзализныце показали поезд, спасающий жизни: чем он отличается от обычного (фото)В Укрзализныце показали поезд, спасающий жизни: чем он отличается от обычного (фото)В Укрзализныце показали поезд, спасающий жизни: чем он отличается от обычного (фото)

Так выглядит санитарный поезд УЗ (фото: РБК-Украина)

Отметим, что с апреля 2022 года этот поезд совершил уже 99 поездок, перевозив более трех тысяч пациентов в разные регионы Украины.

Также ним эвакуировали пострадавших от удара в Краматорске.

Напомним, что недавно Укрзализныця запустила еще один улучшенный поезд.

Ранее мы также сообщали о том, что УЗ начала устанавливать автоматы по продаже билетов.

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Укрзализныця