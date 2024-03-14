"Укрзализныця" показала новые вагоны, которые не имеют аналогов в мире (фото)

Что известно об этих вагонах

Медицинские вагоны создали в считанные дни в начале марта. За два года сдано 62 медицинских вагона, к концу года прибавятся еще 8. Последние 4 вагона для нужд ВСУ были переоборудованы с пассажирских на мощностях железной дороги месяц назад.

Вагоны внутри оснащены медицинским оборудованием нового поколения, позволяющего не только транспортировать, но и оказывать лечение в ходе эвакуации.

Его закупка происходит частично силами "Укрзализныци", частично - посредством международных партнеров, волонтеров и меценатов из Украины.

Вот так смотрятся вагоны для нужд ВСУ (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Эти вагоны могут транспортировать тяжелораненых военнослужащих, которых невозможно перевозить другими видами транспорта.

В вагонах работают анестезиологи, медсестры, медбраты, санитары и эвакуационные бригады железнодорожников. Медицинское оборудование на борту поезда позволяет даже оперативное вмешательство во время движения поезда в наиболее критических случаях.

Все вагоны благодаря питанию от генератора полностью автономны и оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, переливаниями крови, кардиомониторами, аспираторами, другой медтехникой. Есть даже вагоны-реанимации с кислородными станциями, в некоторых вагонах в наиболее критических случаях есть возможность проводить оперативное вмешательство при движении поезда.

Вот так смотрятся вагоны для нужд ВСУ (фото: facebook.com/Ministry.for.restoration)