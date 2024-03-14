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"Укрзалізниця" показала нові вагони, які не мають аналогів у світі (фото)

УЗ показала унікальний вагон (колаж: РБК-Україна )
Автор: Юлія Любченко

"Укрзалізниця" презентувала медичні вагони для потреб ЗСУ. Обладнання таких вагонів тотожне обладнанню справжнього госпіталю.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про унікальність вагонів і показує, як вони виглядають.

При написанні матеріалу використовувалися такі матеріали: Facebook-сторінки УЗ, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України і Міністерства оборони України.

Що відомо про ці вагони

Медичні вагони створили за лічені дні на початку березня. За два роки здано 62 медичні вагони, до кінця року додадуться ще 8. Останні 4 вагони для потреб ЗСУ були переобладнані з пасажирських на потужностях залізниці місяць тому.

Вагони всередині оснащені медичним обладнанням нового покоління, яке дозволяє не тільки транспортувати, але й надавати лікування в ході евакуації.  

Його закупка відбувається частково силами "Укрзалізниці", частково - допомогою міжнародних партнерів, волонтерів та меценатів з України. 

Ось так виглядають вагони для потреб ЗСУ (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Ці вагони можуть транспортувати важкопоранених військовослужбовців, яких неможливо перевозити іншими видами транспорту.

У вагонах працюють анестезіологи, медсестри, медбрати, санітари та евакуаційні бригади залізничників. Медичне обладнання на борту поїзда робить можливим навіть оперативне втручання під час руху поїзда у найбільш критичних випадках.

Всі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою. Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є  можливість проводити  оперативне втручання під час руху поїзда.

Ось так виглядають вагони для потреб ЗСУ (фото: facebook.com/Ministry.for.restoration)

 

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