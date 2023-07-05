Укрзализныця планирует запустить прямой рейс из Киева в Берлин: что о нем уже известно

Почему Чехия хочет сотрудничать с Украиной

По словам Радима, страны ЕС могут использовать железнодорожную инфраструктуру друг друга, заплатив за это фиксированный тариф. В настоящее время чешская компания уже сотрудничает с Укрзализныцей, однако совместная работа составляет всего 1%.

Но после вступления Украины в ЕС ситуация может измениться и позволит углубить сотрудничество.

"До конца 2024 года планируем существенно увеличить долю украинского направления, пассажиропоток должен возрасти втрое - до 500 000 пассажиров в год", - говорит Янчура.

Этого можно добиться увеличением количества прямых рейсов между Украиной и Европой.

Когда появится прямой рейс Киев - Берлин

Так, например, в 2023 году планируют запустить новый рейс Прага - Чоп и заезжать на станцию Мостиска-2 во Львовской области.

Кроме того, в следующем году компания хочет запустить прямые рейсы Киев - Берлин и Киев - Ганновер. Следует добавить, что такой поезд из Киева в Берлин уже курсировал до 2012 года, однако впоследствии он стал слишком убыточным.

Радим также рассказывает, что его компания хочет инвестировать в украинскую железную дорогу, чтобы электрифицировать участок Чоп - Мукачево и построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.

Для Украины такое сотрудничество означает развитие туризма в западных областях, что положительно повлияет на экономику. Сейчас продолжаются обсуждения новых проектов.

Что еще нового появилось в УЗ

Напомним, что с 30 июня начали курсировать отдельные женские купе. Поезда с женским купе маркируют в приложении.

Продажа билетов на женские купе происходит только в мобильном приложении Укрзализныци. Для того чтобы получить доступ к функции, следует обновить приложение.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ ограничено четырьмя.

Женские купе тестируют по этим направлениям:

№81 Киев - Ужгород

№41 Днепр - Трускавец

№75 Киев - Кривой Рог

№15 Харьков - Ясиня

В данный момент женские купе доступны только по нескольким направлениям (фото: facebook.com/ol.vasilyev)