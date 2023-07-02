Билетов просто нет. Военные не могут попасть домой из-за Укрзализныци

Военнослужащие, которым дали отпуск, не могут попасть домой и к родным из-за отсутствия билетов на поезда Укрзализныци. Ситуация осложняется тем, что они не могут купить билеты заранее, так как узнают об отпуске буквально за 2-3 дня до отъезда. А на популярных направлениях билетов нет уже за неделю, так как поездов не хватает.

О такой ситуации рассказала жена военного, Дана Шевченко на своей странице в Facebook.

По словам женщины, ее муж узнал о долгожданном отпуске буквально за несколько дней. Но купить билеты на поезд он не может - их просто нет.

"Долгожданный отпуск 10 суток +2 на дорогу. Из ада войны в мирную жизнь, к детям и жене. Счастье, которого ждали долгие месяцы. Поймут те, кто ждет своих родных с войны… Но оказалось, что выехать из-под круглосуточных вражеских обстрелов, бессонных ночей на линии фронта - это не выдохнуть и сказать "наконец-то". Все "интересное" только начинается. Третьи сутки безрезультатно пытаемся купить билет военному из Запорожья/Днепра до Стрыя/Львова, хотя бы в эту сторону, где ждет семья. Даже в 8 утра, когда якобы открывают продажу на определенное количество мест. Билетов нет. Вообще", - пишет Дана.

Она показала скрины с сайта Укрзализныци, которые подтверждают ее слова. У ее мужа осталось всего два дня, чтобы найти способ доехать до родных через всю Украину. И в Укрзализныце не могут помочь.

Скриншоты

"До отпуска осталось 2 дня. На горячей линии "УЗ" не знают, как решить проблему, чем помочь, чтобы военный вовремя, не теряя ни дня драгоценного отпуска, поехал к семье. Укрзализныця, с этим что-то надо делать. Делайте бронь определенного количества мест для военных. Об отпуске ребята и девушки узнают за сутки-двое, а билетов, чтобы поехать домой, просто нет. Неужели это вопрос 10 года войны?" - спрашивает жена военного.

Известный блогер Олег Васильев поддержал женщину и отметил, что на самых горячих направлениях катастрофически не хватает поездов.

"Запорожье-Львов одно из железнодорожных направлений, которое пользуется большим спросом. Билеты в продаже только за неделю до отправления поездов. Тема с дефицитом билетов на этом направлении уже поднималась неоднократно", - пишет Васильев.

Он отметил, что Укрзализныця назначила на 12 июля поезд №226 Запорожье-Ивано-Франковск и на 13 июля - в обратном направлении. Но билеты на оба поезда уже раскупили.

"До даты отправления снова будет пусто. Также к некоторым поездам добавляют вагоны, но это тоже не решает проблему. Как видно из постов людей в интернете, часто спрос на поездки растет за 3-4 дня до отправления. Очень актуальна проблема для военных, которые едут в отпуск", - подчеркнул блогер.