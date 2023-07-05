Укрзалізниця планує запустити прямий рейс з Києва до Берліна: що про нього вже відомо

Скоро в українській залізниці може з'явитися спільний з Німеччиною прямий рейс Київ - Берлін. Це ідея чеської залізничної компанії, яка хоче активно інвестувати в розвиток Укрзалізниці.
Про це в інтерв'ю Forbes розповів власник чеського приватного залізничного перевізника RegioJet Радім Янчура.
За словами Радіма, країни ЄС можуть використовувати залізничну інфраструктуру одна одної, сплативши за це фіксований тариф. Наразі чеська компанія вже співпрацює з Укрзалізницею, проте спільна робота становить лише 1%.
Однак після вступу України до ЄС ситуація може змінитися та дозволить поглибити співпрацю.
"До кінця 2024 плануємо суттєво збільшити частку українського напрямку, пасажиропотік має зрости втричі - до 500 000 пасажирів на рік", - каже Янчура.
Цього можна досягти збільшенням кількості прямих рейсів між Україною та Європою.
Так, наприклад, у 2023 році планують запустити новий рейс Прага - Чоп та заїжджати до станції Мостиська-2 у Львівській області.
Крім того, у наступному році компанія хоче запустити прямі рейси Київ - Берлін та Київ - Ганновер. Варто додати, що такий поїзд з Києва до Берліну уже курсував до 2012, проте згодом він став занадто збитковим.
Радім також розповідає, що його компанія хоче інвестувати в українську залізницю, щоб електрифікувати ділянку Чоп - Мукачево та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.
Для України така співпраця означає розвиток туризму в західні області, що позитивно вплине на економіку. Наразі тривають обговорення нових проєктів.
Нагадаємо, що з 30 червня почали курсувати окремі жіночі купе. Поїзди з жіночими купе маркують в застосунку.
Продаж квитків у жіночі купе відбувається лише в мобільному застосунку Укрзалізниці. Для того, щоб отримати доступ до функції, варто оновити застосунок.
Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма.
Жіночі купе тестують за цими напрямками:
Наразі жіночі купе доступні лише на кількох напрямках (фото: facebook.com/ol.vasilyev)
Раніше ми розповідали, як пасажирку УЗ обікрали в закритому купе міжнародного потяга.
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