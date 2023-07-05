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Укрзалізниця планує запустити прямий рейс з Києва до Берліна: що про нього вже відомо

Коли запустять прямий рейс Київ-Берлін (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Скоро в українській залізниці може з'явитися спільний з Німеччиною прямий рейс Київ - Берлін. Це ідея чеської залізничної компанії, яка хоче активно інвестувати в розвиток Укрзалізниці.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів власник чеського приватного залізничного перевізника RegioJet Радім Янчура.

Чому Чехія хоче співпрацювати з Україною

За словами Радіма, країни ЄС можуть використовувати залізничну інфраструктуру одна одної, сплативши за це фіксований тариф. Наразі чеська компанія вже співпрацює з Укрзалізницею, проте спільна робота становить лише 1%.

Однак після вступу України до ЄС ситуація може змінитися та дозволить поглибити співпрацю.

"До кінця 2024 плануємо суттєво збільшити частку українського напрямку, пасажиропотік має зрости втричі - до 500 000 пасажирів на рік", - каже Янчура.

Цього можна досягти збільшенням кількості прямих рейсів між Україною та Європою.

Коли з'явиться прямий рейс Київ - Берлін

Так, наприклад, у 2023 році планують запустити новий рейс Прага - Чоп та заїжджати до станції Мостиська-2 у Львівській області.

Крім того, у наступному році компанія хоче запустити прямі рейси Київ - Берлін та Київ - Ганновер. Варто додати, що такий поїзд з Києва до Берліну уже курсував до 2012, проте згодом він став занадто збитковим.

Радім також розповідає, що його компанія хоче інвестувати в українську залізницю, щоб електрифікувати ділянку Чоп - Мукачево та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.

Для України така співпраця означає розвиток туризму в західні області, що позитивно вплине на економіку. Наразі тривають обговорення нових проєктів.

Що ще нового з'явилося в УЗ

Нагадаємо, що з 30 червня почали курсувати окремі жіночі купе. Поїзди з жіночими купе маркують в застосунку.

Продаж квитків у жіночі купе відбувається лише в мобільному застосунку Укрзалізниці. Для того, щоб отримати доступ до функції, варто оновити застосунок.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма.

Жіночі купе тестують за цими напрямками:

  • №81 Київ - Ужгород
  • №41 Дніпро - Трускавець
  • №75 Київ - Кривий Ріг
  • №15 Харків - Ясіня

Наразі жіночі купе доступні лише на кількох напрямках (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Раніше ми розповідали, як пасажирку УЗ обікрали в закритому купе міжнародного потяга.

Читайте також, чому військові не можуть приїхати додому через Укрзалізницю.

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