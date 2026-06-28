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Главная » Новости » Война в Украине

Горит СТО, пожар у дома и есть пострадавший: последствия обстрела Киева

03:12 28.06.2026 Вс
1 мин
Что конкретно известно о результатах атаки российских оккупантов?
aimg Филипп Бойко
Горит СТО, пожар у дома и есть пострадавший: последствия обстрела Киева Фото: спасатели ГСЧС (ГСЧС Украины)
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Оккупанты РФ этой ночью запустили несколько баллистических ракет в направлении Киева. В столице прозвучало минимум семь взрывов и уже информация о последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской МВА Тимура Ткаченко.

В 03:04 известно, что в Дарницком районе Киева по нескольким адресам из-за атаки РФ возникли пожары. Один человек пострадал.

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Ткаченко проинформировал, что один пожар возник возле жилого дома, а по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание.

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Контекст новости

В ночь на 28 июня российские войска нанесли ракетный удар по Киеву с применением баллистического вооружения.

Массированные удары баллистикой оккупанты не наносили по украинской столице с 15 июня. Тогда путинские войска атаковали Киев комбинированно: ракетами и дронами.

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