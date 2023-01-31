В Укрзализныце показали, как выглядит новый поезд в Польшу: детали рейсов и фото

Укрзализныця анонсировала запуск новых пассажирских рейсов по направлениям, которые пользуются большим спросом. Речь идет о маршрутах из Харькова и Киева в города Польши, а отправятся в путь новые поезда с 19 февраля.
Об этом 31 января передал руководитель по коммуникациям "УЗ" Александр Шевченко в своем Facebook.
Таким образом, у Харькова будет ежедневное железнодорожное пассажирское сообщение с Польшей, так как по парным числам курсирует поезд №93/94 Харьков - Хелм.
Таким образом, с 19 февраля из Киева в Варшаву смогут ехать не 180, а уже 436 пассажиров.
Представитель УЗ уточнил подробности о покупке билетов и схеме курсирования нового поезда Киев - Варшава, Хелм.
Вот так выглядит купе/СВ в поезде Киев - Варшава, Хелм (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Железнодорожная станция в Хелме (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Ж/д вокзал в Варшаве (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Из Киева, Одессы, Львова, Запорожья и Днепра в польские города Варшава, Хелм и Перемышль (и другие) сейчас курсируют такие рейсы:
Ниже можно ознакомиться с этими маршрутами детальнее:
Поезда УЗ из Украины в Польшу (фото: скрин uz-vezemo.com)
Билеты продаются исключительно онлайн - в приложении Укрзализныци, чат-боте и на сайте booking.uz.gov.ua. Вот фото вагонов поездов в Варшаву:
Как выглядят вагоны поездов Киев - Варшава (фото: t.me/UkrzalInfo / cfts.org.ua)
Ранее мы рассказывали, как купить билеты на поезд "Киев-Варшава" и почему их постоянно не хватает.
Напомним, что Укрзализныця изменила правила продажи билетов на международные рейсы, чтобы исключить их перепродажу.