В Укрзалізниці показали, як виглядає новий поїзд до Польщі: деталі рейсів і фото

Укрзалізниця анонсувала запуск нових пасажирських рейсів у напрямках, які мають великий попит. Йдеться про маршрути з Харкова та Києва до міст Польщі, а вирушать у дорогу нові поїзди з 19 лютого.
Про це 31 січня передав керівник з комунікацій "УЗ" Олександр Шевченко у своєму Facebook.
Таким чином, Харків матиме щоденне залізничне пасажирське сполучення з Польщею, оскільки за парними числами курсує поїзд №93/94 Харків - Хелм.
Таким чином, із 19 лютого з Києва до Варшави зможуть їхати не 180, а вже 436 пасажирів.
Представник УЗ уточнив подробиці про купівлю квитків та схему курсування нового поїзда Київ - Варшава, Хелм.
Ось так виглядає купе/СВ у поїзді Київ - Варшава, Хелм (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Залізнична станція у Хелмі (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Залізничний вокзал у Варшаві (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
З Києва, Одеси, Львова, Запоріжжя та Дніпра до польських міст Варшава, Хелм та Перемишль (та інші) зараз курсують такі рейси:
Нижче можна ознайомитися з цими маршрутами докладніше:
Потяги УЗ з України до Польщі (фото: скрін uz-vezemo.com)
Квитки продаються виключно онлайн - у додатку Укрзалізниці, чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua. Ось фото вагонів поїздів до Варшави:
Як виглядають вагони поїздів Київ - Варшава (фото: t.me/UkrzalInfo/cfts.org.ua)
Раніше ми розповідали, як купити квитки на поїзд "Київ-Варшава" і чому їх постійно не вистачає.
Нагадаємо, що Укрзалізниця змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси, щоб унеможливити їх перепродаж.