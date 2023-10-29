Женских купе будет больше. С ноября программу распространят еще на 4 рейса

"Укрзализныця" расширяет свой пилотный проект и добавляет женские купе еще в четыре пассажирских рейса.

Анализируя спрос и отзывы пассажирок, компания вдвое увеличила количество поездов с женскими купе.

В частности, под расширение попали следующие рейсы:

№17/18 Харьков - Ужгород,

№29/30 Киев – Ужгород,

№3/4 Запорожье - Ужгород,

№26/236 Одесса - Рахов

Также "Укрзализныця" усиливает охрану поездов и внедряет системы видеонаблюдения во всех новых вагонах.

Проект направлен на повышение безопасности пассажирок в рейсах и содействие психологическому комфорту путешественников.

Отметим, что купить билеты на женские купе можно будет в приложении "Укрзализныци" с 27 октября. Глубина продажи - 20 суток.

Отмечено, что по-прежнему места будут соответственно маркироваться в приложении, а посадка в такие купе будет открыта только женщинам и детям до 5 лет включительно.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.

Напомним, что с лета 2023 года женские купе уже функционируют в четырех пассажирских поездах:

№81/82 Киев - Ужгород,

№41/42 Днепр - Трускавец,

№75/76 Киев - Кривой Рог,

№15/16 Харьков - Ясиня.

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