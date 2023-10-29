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Женских купе будет больше. С ноября программу распространят еще на 4 рейса

Украина, Воскресенье 29 октября 2023 14:38
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Женских купе будет больше. С ноября программу распространят еще на 4 рейса Фото: с ноября программа расшится еще на 4 поезда (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"Укрзализныця" расширяет свой пилотный проект и добавляет женские купе еще в четыре пассажирских рейса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Анализируя спрос и отзывы пассажирок, компания вдвое увеличила количество поездов с женскими купе.

В частности, под расширение попали следующие рейсы:

  • №17/18 Харьков - Ужгород,
  • №29/30 Киев – Ужгород,
  • №3/4 Запорожье - Ужгород,
  • №26/236 Одесса - Рахов

Также "Укрзализныця" усиливает охрану поездов и внедряет системы видеонаблюдения во всех новых вагонах.

Проект направлен на повышение безопасности пассажирок в рейсах и содействие психологическому комфорту путешественников.

Отметим, что купить билеты на женские купе можно будет в приложении "Укрзализныци" с 27 октября. Глубина продажи - 20 суток.

Отмечено, что по-прежнему места будут соответственно маркироваться в приложении, а посадка в такие купе будет открыта только женщинам и детям до 5 лет включительно.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.

Напомним, что с лета 2023 года женские купе уже функционируют в четырех пассажирских поездах:

  • №81/82 Киев - Ужгород,
  • №41/42 Днепр - Трускавец,
  • №75/76 Киев - Кривой Рог,
  • №15/16 Харьков - Ясиня.

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Укрзализныця жінки жіночі вагони
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