Укрпошта припинила перевезення бджіл, але не всіх: яка причина

З наступного року "Укрпошта" прийняла рішення відмовитися від доставлення бджіл. Але натомість продовжать транспортування бджолиних маток.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Так, він розповів, що компанія не спеціалізується на перевезенні комах і для цього у неї немає спеціального транспорту. Однак, "Укрпошта" йшла на зустріч бджолярам, які звикли так перевозити комах.

За словами директора, перевезення бджіл проходить легко для комах і їхніх власників. Проте часто складно для працівників "Укрпошти". Бували випадки, коли бджоли у відділеннях чи на сортуванні вилітали з погано запакованих коробок.

Також у травні сталася ситуація, коли через високу температуру нібито загинули 8 млн бджіл. Але згодом з'явилася інформація, що комахи почали оживати і з ними все добре. В "Укрпошті пояснили, що бджоли, які здавалися мертвими, ймовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою.

"Такий негативний випадок – один на десятки і сотні позитивних. І хоч ви вже знаєте, що ми готові і вміємо їх воскрешати, але краще займатимемося посилками", - повідомив Смілянський.

Як додав генеральний директор "Укрпошти", вони й надалі перевозитимуть бджолиних маток, оскільки це технічно простіше.

"Це не дискримінація, просто "бджолині королеви" подорожують у компанії не більше 10 комах – матка і її супровід. Тому менше залежать від перепадів температур і з легкістю перенесуть доставлення в спеціальному упаковуванні", - написав Ігор Смілянський.