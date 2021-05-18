Шахраї придумали ще один "розвод" для українців: замішана "Укрпошта"?

В Україні активізувалися шахраї, які обманюють людей через пошту . Вони надсилають "Укрпоштою" людям посилки післяплатою, за які потрібно заплатити. В результаті людина знаходить в посилці порожній згорток паперу.

Про це повідомили в одному з одеських Instagram -пабліків.

Як працює схема

"Схоже, я потрапила на нову схему розводу на гроші (невеликі, але все ж). Прийшло повідомлення з "Укрпошти" про те, що мені прийшла посилка з Києва. Я нічого не замовляла, але вирішила сходити забрати. На пошті виявилося, що посилка відправлена післяплатою й огляд вмісту заборонений до оплати", - повідомила обдурена жінка в пості.

Вона зазначила, що її "розвели" на 139 гривень.

"Вартість посилки + доставка + плата за пересилку грошей = 138 грн 65 коп.Заплатила, відкрила, а там просто шматок картонки обмотаний скотчем. Зі слів працівників, повернути гроші на пошті не можна. Дзвонити за номером відправника який починається на 091, думаю, марно", - розповіла жертва шахраїв.

Українців обманюють шахраї (instagram.com/hyevaya.odessa)

У коментарях користувачі відзначили, що це зовсім не нова схема обману.