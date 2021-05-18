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Шахраї придумали ще один "розвод" для українців: замішана "Укрпошта"?

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Одеса, Вівторок 18 травня 2021 19:25
Шахраї придумали ще один "розвод" для українців: замішана "Укрпошта"? В Україні активізувалися нахабні шахраї (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні активізувалися шахраї, які обманюють людей через пошту. Вони надсилають "Укрпоштою" людям посилки післяплатою, за які потрібно заплатити. В результаті людина знаходить в посилці порожній згорток паперу.

Про це повідомили в одному з одеських Instagram-пабліків.

Як працює схема

"Схоже, я потрапила на нову схему розводу на гроші (невеликі, але все ж). Прийшло повідомлення з "Укрпошти" про те, що мені прийшла посилка з Києва. Я нічого не замовляла, але вирішила сходити забрати. На пошті виявилося, що посилка відправлена післяплатою й огляд вмісту заборонений до оплати", - повідомила обдурена жінка в пості.

Вона зазначила, що її "розвели" на 139 гривень.

"Вартість посилки + доставка + плата за пересилку грошей = 138 грн 65 коп.Заплатила, відкрила, а там просто шматок картонки обмотаний скотчем. Зі слів працівників, повернути гроші на пошті не можна. Дзвонити за номером відправника який починається на 091, думаю, марно", - розповіла жертва шахраїв.

Шахраї придумали ще один &quot;розвод&quot; для українців: замішана &quot;Укрпошта&quot;?

Українців обманюють шахраї (instagram.com/hyevaya.odessa)

У коментарях користувачі відзначили, що це зовсім не нова схема обману.

  • Це вже старий розвод.
  • Просто геній, дівчина явно логікою не користується.
  • Дякую за інформацію!
  • Дуже цікаво!

Як ми писали раніше, в Україні шахраї придумали ще одну схему розводу, жертвами якого часто стають пенсіонери.

Також нещодавно в Києві викрили нахабного афериста, який прикидається кур'єром служби доставки.

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