Укрпошта погубила 8 млн бджіл: наслідки халатності показали на фото

Що сталося з бджолами

Перевізник транспортував 400 спеціальних пакетів з комахами з Іршави та Виноградова на вантажівці Hyundai. Там були матки, бджоли і розплід. Але відсутність доступу повітря призвело до того, що бджоли загинули протягом декількох годин.

Виявили це лише в Ужгороді, коли було вже надто пізно.

"Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання всі 8 мільйонів бджіл не вижили. Це виявили в Ужгороді через кілька годин після відправки", - написав Глагола.

Фото: на Закарпатті через недбалість "Укрпошти" загинули бджоли (t.me/VGlagola)

Що робитимуть бджолярі

Бджолярі вже написали заяву в поліцію і збираються подавати суд на оператора поштового зв'язку через недбалість, що завдала їм 500 тисяч гривень збитків.

"Вони просто запарилися в тій вантажівці без кисню і під розпеченими металом. Вони ж живі - це не просто вантаж. Їм теж потрібен кисень, а тут його не було", - розповіла пасічниця Марія Лендел.

Фото: На Закарпатті загинули бджоли при перевезенні "Укрпоштою" (t.me/VGlagola)