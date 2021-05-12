Укрпошта погубила 8 млн бджіл: наслідки халатності показали на фото
Компанія "Укрпошта" завдала бджолярам із Закарпаття збитків на півмільйона гривень, погубивши при транспортуванні 8 млн бджіл.
Про подробиці інциденту розповів журналіст Віталій Глагола у Telegram.
Що сталося з бджолами
Перевізник транспортував 400 спеціальних пакетів з комахами з Іршави та Виноградова на вантажівці Hyundai. Там були матки, бджоли і розплід. Але відсутність доступу повітря призвело до того, що бджоли загинули протягом декількох годин.
Виявили це лише в Ужгороді, коли було вже надто пізно.
"Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання всі 8 мільйонів бджіл не вижили. Це виявили в Ужгороді через кілька годин після відправки", - написав Глагола.
Фото: на Закарпатті через недбалість "Укрпошти" загинули бджоли (t.me/VGlagola)
Що робитимуть бджолярі
Бджолярі вже написали заяву в поліцію і збираються подавати суд на оператора поштового зв'язку через недбалість, що завдала їм 500 тисяч гривень збитків.
"Вони просто запарилися в тій вантажівці без кисню і під розпеченими металом. Вони ж живі - це не просто вантаж. Їм теж потрібен кисень, а тут його не було", - розповіла пасічниця Марія Лендел.
Фото: На Закарпатті загинули бджоли при перевезенні "Укрпоштою" (t.me/VGlagola)
Раніше ми писали, що Укрзалізниця потрапила в гучний скандал через станцію під Києвом.