Укрпочта прекратила перевозку пчел, но не всех: какая причина

Со следующего года "Укрпочта" приняла решение отказаться от доставки пчел. Но взамен продолжат транспортировку пчелиных маток.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Так, он рассказал, что компания не специализируется на перевозке насекомых и для этого у нее нет специального транспорта. Однако, "Укрпочта" шла навстречу пчеловодам, которые привыкли так перевозить насекомых.

По словам директора, перевозка пчел проходит легко для насекомых и их владельцев. Однако часто сложно для работников "Укрпочты". Бывали случаи, когда пчелы в отделениях или на сортировке вылетали из плохо упакованных коробок.

Также в мае произошла ситуация, когда из-за высокой температуры якобы погибли 8 млн пчел. Но впоследствии появилась информация, что насекомые начали оживать и с ними все хорошо. В "Укрпочте объяснили, что пчелы, которые казались мертвыми, вероятно, находились в стадии угнетения или покоя.

"Такой негативный случай – один на десятки и сотни положительных. И хоть вы уже знаете, что мы готовы и умеем их воскрешать, но лучше будем заниматься посылками", - сообщил Смелянский.

Как добавил генеральный директор "Укрпочты", они и в дальнейшем будут перевозить пчелиных маток, поскольку это технически проще.

"Это не дискриминация, просто "пчелиные королевы путешествуют в компании не больше 10 насекомых – матка и ее сопровождение. Поэтому меньше зависят от перепадов температур и с легкостью перенесут доставку в специальной упаковке", - написал Игорь Смелянский.