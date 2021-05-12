Олексія Гончаренка пограбували в поїзді: що вкрали у нардепа

Народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко поскаржився на те, що його пограбували в поїзді Одеса-Ковель по дорозі в Рівненську область. У нього вкрали 20 тисяч гривень і банківські картки.

Про це нардеп розповів у своєму Telegram-каналі .

Інцидент стався 10 травня вночі, під час коли Гончаренко спав.

"Злодіям вдалося вкрасти у мене сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень і банківські картки. Вранці, відразу після того, як прокинувся, я помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші", - заявив нардеп.

Як виявилося, злодії почали розплачуватися картками Гончаренка в найближчому від вокзалу магазині АТБ в Жмеринці.

Олексій подякував усім місцевим співробітникам поліції, які протягом дня встановили місце знаходження зловмисників та затримали їх. При цьому банківські картки депутату повернули.

Сам же Гончаренко закликав українців бути обережними, щоб не потрапляти в подібні ситуації.