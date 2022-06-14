AliExpress відновлює доставку через "Укрпошту": в яких областях можна отримати посилки

AliExpress з 15 червня відновлює доставку в Україну через "Укрпошту". Доставка замовлень буде здійснюватися з Китаю чартерними рейсами транзитом через Пошту Латвії, а звідти в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укрпошти ".

За даними прес-служби, наразі доставка замовлень можлива в 14 областей: Вінницьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську, Чернівецьку.

"Доставка в інші області буде поступово додаватись", - зазначається в повідомленні.

Всі замовлення, які доставляються "Укрпоштою", можна відстежити. Це означає, що навіть відправлення з типом доставки Cainiao Super Economy з безкоштовною доставкою будуть відслідковуватися в особистому кабінеті і додатку AliExpress та на сайті "Укрпошти".

За даними "Укрпошти", до війни українці замовляли з AliExpress більше 30 млн посилок протягом року.