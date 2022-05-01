Укрпошта запустила новий онлайн-магазин: чому сайт зараз не працює

Укрпошта запустила новий онлайн-магазин, в якому крім марок з кораблем продаватимуть мерч - футболки, світшоти та магніти.

Вранці 1 травня Укрпошта запустила новий онлайн-магазин. Сьогодні там будуть виставлені на продаж ще 5000 блоків марок "корабель НА" (30000 штук), футболки, світшоти та магніти із зображенням марки.

"Все виключно українського виробництва, тому може бути трохи довше виготовлення, але потрібно підтримати наших підприємців. Зазначу - мерч Офіційний, з художником укладено договір на використання його твору та оплату творчого гонорару, а 10% від продажу мерчу буде відправлено до Фонду ВСУ", - підкреслив Смілянський.

Посилання на новий онлайн-магазин Укрпошти – ось тут.

Однак із запуском сайту виникли деякі проблеми. Як повідомляє Смілянський, виникли проблеми з двох причин - атаки та величезне навантаження.

"Шановні клієнти! На жаль, та система роботи та захисту, яка дала можливість пропустити тисячі замовлень вчора, сьогодні не спрацювала. Ми працюємо над відновленням роботи сайту, разом з партнерами й до 12:00 дамо інформацію. До цього часу просимо не перевантажувати сайт. Ще раз прошу вибачення. Іноді не виходить, як плануємо", - написав глава Укрпошти.