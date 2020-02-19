Лікарі назвали напій, який подовжує життя

Вживання кави корисно (фото: pixabay.com)

На думку вчених, вживання кави продовжує життя

Вживання кави може дуже добре позначитися на тривалості життя. Вживання ароматного напою на основі натуральних зерен допоможе вам прожити довше. До такого висновку прийшли американські вчені, які провели дослідження і з'ясували, що від кави можна не відмовлятися, а зовсім навпаки. Про це пише видання Express.

Як виявилося, кава запобігає розвитку ракових хвороб, а також серцевих захворювань.

Фахівці запевняють, якщо випивати за день дві чашки цього напою, життя збільшитися на два роки.

"Кава містить велику кількість вітамінів і мінералів, є одним з найбільших джерел антиоксидантів в раціоні харчування. Численні дослідження довели, що кава покращує здоров'я печінки, допомагає спалювати жир і покращує фізичну працездатність. Таким чином, кава продовжує життя: у питущих людей ризик смерті протягом 20-річного періоду знижується на 30 відсотків", — запевняють науковці.

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У дослідження фахівці нагадують, що слід уникати додавання цукру в напій і не вживати його в надмірній кількості, так як це може вплинути на ваше якість сну.