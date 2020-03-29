Названо продукти, які зміцнюють імунітет: запам'ятайте цей список

Експерти назвали продукти для зміцнення імунітету (фото: freepic)

Експерти розповіли українцям, як зміцнити і підвищити імунітет

Не хворіти і протистояти будь-яким вірусам допоможе міцний імунітет. Щоб мати його, потрібно дотримуватися простих правил: висипатися, не нервувати і правильно харчуватися.

Так, щоб захисні сили організму працювали на повну, ваш раціон повинен бути збалансованим.

"Ротація продуктів повинна відбуватися кожні 4 години, при цьому продукти не повинні бути схожими один на одного. Це повинні бути різноманітні прийоми їжі", - говорить лікар-імунолог і дієтолог Людмила Гончарова в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Але деякі продукти, які зберігатимуть ваш імунітет у тонусі, треба виділити в першу чергу. Це продукти, які містять білок.

"Це м'ясо і субпродукти, будь-які: птиця, телятина, яловичина, баранина, а також риба, морепродукти. Також до цього списку належать яйця. А для тих, хто не дуже любить білок тваринного походження – це соя і всі продукти з неї", - коментує лікарка.

Утім, серед списку немає ковбаси, копченини та сосисок. І невипадково.

"Ці продукти не є корисними і їх в такі періоди вірусних інфекцій бажано взагалі не вживати для того, щоб не навантажувати свій кишечник і відповідно свою імунну систему", - радить Гончарова.

Далі на захист імунітету прийдуть продукти рослинного походження, вони багаті на вуглеводи. Найчастіше - це злакові. До цього списку слід додати і картоплю. Але не смажену, а в мундирах. Адже саме в такому продукті зберігаються всі корисні вітаміни. Не слід забувати і про молочні продукти, зокрема сир. Утім, не готувати з нього сирників чи робити начинку для налисників. Щоб він таки зміцнив ваш імунітет, його слід вживати без термообробки. А ще йогурт та кефір - у них містяться різні "хороші бактерії", які відповідають за мікрофлору кишківника та підвищують імунітет.

"Щодо злаків - не пластівці, як ми звикли, а саме зерно, яке ми готуємо у вигляді каші, запікаємо в духовці і додаємо різні овочі, ягоди чи гриби", - коментує лікарка.

А ось найбагатше джерело корисних мікроелементів – квасоля. Мідь, яка міститься в ній, активізує вироблення гемоглобіну, а сірка захищає від вірусних захворювань. Також корисно за день з’їдати і 150 грамів капусти біло- або червонокачанної. Саме капуста - найбільш насичений клітковиною овоч, вона допомагає виведенню вірусів з організму.

Ну і наостанок - не забувайте про фрукти, зокрема, цитрусові, та пийте якнайбільше рідини. Особливо зеленого чаю. Адже катехін, один з його компонентів, може знищити вірус грипу.

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