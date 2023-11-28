Родился в Луганске. "Укрзализныця" обновила знаменитый поезд (фото)
"Укрзализныця" показала, как выглядит отечественный электропоезд ЭПЛ2Т после капитального ремонта. Эту знаменитую серию выпускали в начале 2000-х годов в Луганске. Уже в декабре поезд будет курсировать по маршруту системы Dnipro City Express.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в Facebook.
Как выглядит отремонтированный электропоезд
"Выпускаем уже 12-й капитально отремонтированный электропоезд с начала года: рожденный в Луганске, модернизированный на КЭВРЗ! Это уже второй поезд постоянного тока серии ЭПЛ2Т, модернизированный для Приднепровской железной дороги. Еще 2 поезда серии ЭПЛ выйдут с завода до конца года", - говорится в уведомлении.
Поезд оснащен пандусами, имеет место для проезда людей с инвалидностью и инклюзивные туалеты.
Также в нем оборудована навигация шрифтом Брайля, есть места для велосипедов, а еще - порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.
Отметим, что этот электропоезд уже 24-й, выпущенный с начала полномасштабного вторжения.
"Уже сегодня он отправляется в Днепр, где в декабре вместе со своим поездом-близнецом станет на первый из маршрутов системы Dnipro City Express.
Также в УЗ отметили, что больше деталей предоставят перед запуском проекта.
Вот так выглядит отремонтированный электропоезд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
История поезда ЭПЛ2Т
Украинский электропоезд постоянного тока ЭПЛ2т выпускался в 2000-2008 годах на Луганском тепловозостроительном заводе. Всего произвели 35 таких поездов.
Скорость ЭПЛ2т составляет 130 км/ч. В зависимости от модификации поезд может иметь 6-12 вагонов. Пассажирский вагон вмещает 118 человек. Также у него есть прицепные и моторные вагоны.
Электропоезд эксплуатируется только в Украине: Львовской, Приднепровской и Донецкой железных дорогах.
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