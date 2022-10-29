До -20 градусов: стало известно, какой будет зима в Украине

Эксперты прогнозируют, что зима будет теплее, чем в предыдущие годы, но в феврале стоит ожидать сильных похолоданий.

Нынешняя зима будет своевременной и начнется в начале декабря.

Будет ли много снега в этом году?

Количество осадков не будет превышать средних показателей по регионам. Метеоролог отметил, что снежный покров в течение недели-двух накроет всю Украину.

В южных регионах без снега не обойдется, но из-за высоких для зимы температур долго он не пролежит.

Ждать ли нам сильных морозов?

Прогнозируют, что грядущая зима будет теплее на два градуса, чем предыдущая. Сначала холода придут в западные и северные регионы страны, а затем дойдут и до центральных и восточных.

Кстати, существует вероятность, что на юге Украины метеорологическая зима может и не наступить. Это означает, что средняя температура в сутки не опустится ниже нуля.

В конце января и начале февраля в Украину могут прийти ультраполярные воздушные потоки. Поэтому в некоторых регионах ночная температура будет падать до -15°C, а иногда и до -20°C. В то же время самым теплым месяцем зимы станет декабрь.

Когда выпадет первый снег?

В Карпатах первые снеговые осадки выпали еще в сентябре, в ноябре снег прогнозируется не только в горах. По словам эксперта, он долго не пролежит.

"Совершенно не исключают, что в ноябре выпадет снег. Вероятность - велика. Но преимущественно это мокрый снег, который, как правило, не лежит", - сказал синоптик Николай Кульбида.

Также он подчеркнул, что до конца октября, кроме Карпат снега нигде не будет.