ua en ru
Чт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Любители рыбалки оценят. Представлен гаджет, который сможет увеличить улов рыбы в два раза

Четверг 07 марта 2024 16:35
UA EN RU
Любители рыбалки оценят. Представлен гаджет, который сможет увеличить улов рыбы в два раза Представлен Bluetooth-трекер Probe, который находит самые рыбные места (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Шведская компания Probe разработала Bluetooth-трекер, предназначенный для обнаружения наилучших мест для рыбалки. С использованием этого устройства, по заверению создателей, можно существенно увеличить улов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт стартапа Probefishing.

Характеристики гаджета

Компактное водонепроницаемое устройство имеет длину 33 миллиметра и весит всего 7 граммов. Его дизайн предусматривает минимизацию колебаний и избегание привлечения внимания.

Любители рыбалки оценят. Представлен гаджет, который сможет увеличить улов рыбы в два разаBluetooth-трекер для рыбаков (фото: Kickstarter)

Зонд Probe прикрепляется к верхней части лески и опускается в воду вместе с приманкой. Он осуществляет измерения длины и глубины заброса, температуры воды и степени подводного освещения.

Любители рыбалки оценят. Представлен гаджет, который сможет увеличить улов рыбы в два разаProbe прикрепляется к верхней части лески (фото: Kickstarter)

При поклевке рыбы зонд регистрирует рывок лески и другие изменения, связанные с уловом. После выхода на поверхность и активации Bluetooth, устройство передает данные в специальное приложение на смартфоне.

Рыбак может анализировать эти данные, определять оптимальные параметры заброса и глубину погружения приманки. Успех также зависит от информации о температуре воды, условиях освещения и погодных условиях, которые также передаются на телефон.

Любители рыбалки оценят. Представлен гаджет, который сможет увеличить улов рыбы в два разаРыбак может анализировать все данные в приложении (gif: Kickstarter)

Из-за ограничений передачи сигналов Bluetooth через воду, зонд не предоставляет данные в реальном времени. Тем не менее, мобильное приложение способно отслеживать глубину и предупреждать, когда приманка достигает заданных параметров.

Любители рыбалки оценят. Представлен гаджет, который сможет увеличить улов рыбы в два раза Устройство имеет длину 33 миллиметра и весит всего 7 граммов (gif: Kickstarter)

Цена гаджета

В настоящее время компания привлекает средства на производство данного устройства через Kickstarter, где его можно предварительно заказать за 104 евро (4 300 гривен). В рознице цена вырастет до 149 евро (6 200 гривен).

Напомним, что украинских рыбаков предупредили об огромных штрафах и важном запрете.

А еще мы писали, что рыбак "поймал" на магнит нечто невероятное.

Читайте РБК-Украина в Google News
рибалка Гаджеты
NEWS
Magura vs Sea Baby. Как украинские дроны ведут "морской бой" по кораблям РФ и не только
Magura vs Sea Baby. Как украинские дроны ведут "морской бой" по кораблям РФ и не только