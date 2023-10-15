Новые штрафы для украинцев, которые любят рыбачить. Что изменилось
Желание украинцев порыбачить на берегу реки, озера или пруда не изменило даже полномасштабное вторжение РФ. Однако не следует забывать о действующих нормах на отлов и штрафах, угрожающих рыбакам.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об изменениях в законодательстве по расчету ущерба для водных биоресурсов, про штрафы за незаконный вылов рыбы в Украине и правила любительского и спортивного рыболовства.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сайт Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины, постановление Кабинета министров №1042, Правила любительского и спортивного рыболовства.
Что изменилось
В конце сентября текущего года Кабинет министров принял постановление №1042, которым утвердил новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о рыбном хозяйстве в результате:
- незаконного отлова
- уничтожения или повреждения водных биоресурсов
- незаконного уничтожения или ухудшения среды их существования
Такое решение должно систематизировать подход к расчету убытков за незаконный лов рыбы.
Кроме того, была отменена методика расчета ущерба для предпринимателей, которая содержала сложные формулы со многими составляющими (не учитывавшими размер ущерба, причиненный водным жителям).
Действующие штрафы
Теперь убытки, причиненные рыбному хозяйству, будут рассчитываться по единому подходу - не разделяя нарушителей на физических и юридических лиц.
Штраф за незаконный отлов одного экземпляра:
- форели - 7 225 грн
- сома - 5 117 грн
- сазана (карпа) - 3 706 грн
- толстолоба - 3 638 грн
- белого амура - 3 638 грн
- судака - 3 587 грн
- щуки - 3 468 грн
- окуня - 3 162 грн
- леща - 1 649 грн
- жереха - 1 649 грн
- линя - 1 598 грн
- головня - 1 598 грн
- чехони - 1 581 грн
- рыбца – 1 581 грн
- синца - 1 581 грн
- плотвы (тарани) - 1 564 грн
Скриншот (фото: darg.gov.ua)
Нормы на отлов
Еще в декабре 2022 года в правила любительского и спортивного рыболовства был внесен ряд изменений.
Скриншот (darg.gov.ua)
Согласно действующим нормам и правилам, рыбаки могут неограниченно ловить, в частности:
- атерину
- верховодку (уклейку)
- карликового американского сома
- ротань головешку
- солнечного окуня
- тюльку
- чебачка амурского
- рапанов
Раков разрешается выловить не более 30 штук, двустворчатых моллюсков - до пяти килограммов, а креветок - до килограмма.
Скриншот (darg.gov.ua)
В то же время на отлов других видов рыб существуют ограничения:
- по весу (до трех килограммов)
- по размеру (в сантиметрах)
Минимально разрешенные для отлова размеры рыб - также четко прописаны.
Скриншот (darg.gov.ua)
Напомним, ранее украинским рыбакам сообщили об отмене важного запрета.
Сообщалось также, что из-за загрязнения Южного Буга мгновенно погибли 9 тонн краснокнижной рыбы.