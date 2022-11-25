Как узнавать новости, если у вас нет света и интернета: держите инструкцию

В условиях массового отключения света пропадает также мобильная связь и интернет. А вместе с ними пропадает возможность узнать и последние новости. Однако есть и другие способы, чтобы даже при полном блэкауте оставаться в курсе последних новостей.

Какие способы вам помогут узнать, что происходит в Украине - читайте ниже.

Радиостанции

Включите радиоприемник в вашем автомобиле, смартфоне или портативный (от батареек). Ищите "Украинское радио" (Суспільне) в FM-диапазоне или в АМ-диапазоне (или на средних волнах на старых приемниках).

Также трансляцию "Украинского радио" осуществляют "Промінь" и некоторые коммерческие радиостанции, например, Хит FM и Мелодия. Ищите частоты в FM-диапазоне на средних и коротких волнах для вашего региона на сайтах станций.

Социальные сети

Подпишитесь на официальные каналы органов местной власти, а также сектора безопасности и обороны в Telegram - мэр города, областная военная администрация (ОВА).

Новости могут подгружаться на ваш смартфон в Telegram-каналах даже при условии слабого сигнала.

Также стоит подписаться на официальные страницы в социальных сетях - в Facebook и Viber.

При настройке сообщений отключите автоматическую загрузку видео и фото, оставьте только необходимые каналы. Так вы сможете снизить нагрузку на сеть.

Читайте только официальные украинские медиа и доверяйте информации только на официальных страницах органов власти.

Телевидение

Если у вас есть связь, то посмотреть новости можно на онлайн- платформах - в приложении "Дія", на платформах Киевстар ТВ, Megogo, Omega TV.

При нестабильном интернете, от просмотра ТВ и видео-контента стоит отказаться. Также не стоит подгружать онлайн-игры и видео в социальных сетях - это создает дополнительную нагрузку на работу операторов связи.

Пункты связи и интернета

Заранее изучите карту "Пунктів Незламності", где можно подзарядить гаджеты, подключиться к интернету и согреться. Если у вас полностью пропадет связь и интернет - в этих местах вы сможете зарядить телефон и подключиться к интернету.

Смотрите видео также о том, как найти "Пункти Незламності".