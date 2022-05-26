Що робити при втраті або простроченні документів під час війни: де і як їх відновити

Українці під час війни зіткнулися з ситуацією, коли документи були загублені, знищені або прострочені. Багатьох врятувало наявність програми "Дія" в смартфонах з електронним дублікатом паспорта та інших важливих документів. Однак зараз паперовий документ може знадобитися для виїзду за кордон або інших важливих справ.

Як звертатися за відновленням або продовженням терміну документів, розповіли юристи Безоплатної правової допомоги.

Куди звертатися для відновлення документів

Загублені або знищені документи вам допоможуть відновити в територіальних органах Державної міграційної служби України (ДМС).

Якщо ви втратили паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу, то можете скористатися:

Закордонним паспортом

Водійським посвідченням

Цифровими документами в "Дія".

Згідно із Законом України" Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, які підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус", для ідентифікації на території України громадяни, у яких втрачені або знищені документи, можуть використовувати е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон, сформовані засобами мобільного додатку "Дія".

У документів закінчився термін дії

Не панікуйте. Якщо у закордонного паспорта закінчився термін дії, його продовжать на 5 років. І в закордонний паспорт зараз знову вклеюють фотографії дітей.

Посвідчення водія, а також свідоцтва на реєстрацію транспортних засобів будуть діяти на території України навіть після закінчення терміну їх дії.

Якщо ви втратили ID-карту або паперовий паспорт, паспорт в "Дія" має таку ж юридичну силу.

Як оформити новий паспорт

Потрібно звернутися в ЦНАП або ДМС України та надати необхідні документи для обміну паспорта:

1. Паспорт, який потрібно обміняти

2. Документи, які підтверджують обставини, у зв'язку з якими паспорт підлягає обміну

3. Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб)

4. Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для ВПО)

5. Документ, що засвідчує особу законного представника / уповноваженої особи та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника / уповноваженої особи

6. Документи, які підтверджують оплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його оплати.

Оригінал документа про звільнення від відплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, завірена працівником територіального органу/підрозділу ДМС, уповноваженої особи шляхом проставлення відмітки "згідно з оригіналом" та підпису із зазначенням його ініціалів, та дати.

7. Документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової інформації в безконтактний електронний носій і в паспорт (за наявності таких документів):

- про місце проживання-довідка органу реєстрації встановленого зразка

- про народження дітей - свідоцтво про народження

- про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, що набрало законної сили та виданий компетентними органами

- про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу

- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття

8. Одну фотографію розміром 10х15 для внесення оцифрованого зразка особи шляхом сканування із застосуванням засобів реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, підтверджене медичним висновком.

Або особі, яка відбуває покарання в установу виконання покарань, або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні (при необхідності).

Як продовжити термін дії закордонного паспорта

На період дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування перетинати державний кордон громадяни України можуть у пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю - на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого продовжено.

Також діти можуть перетинати кордон на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон їх законних представників, в які внесена інформація про дитину.

Інформацію про продовження терміну дії закордонного паспорта вносять на підставі заяви особи або його законного представника, а також наявного закордонного паспорта. Для цього потрібно звернутися до найближчого відділення ДМС за місцем звернення. Інформацію вносять в той же день, безкоштовно.

Потрібні будуть: паспорт громадянина України для виїзду за кордон і заява про продовження терміну дії закордонного паспорта.

Варто відзначити, що продовжити термін дії закордонного паспорта, який був раніше вже продовжений - буде неможливо.