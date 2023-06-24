Какими будут обновленные паспорта-книжечки, и кому их будут выдавать

Паспорта-книжечки в Украине действуют параллельно с ID-паспортами. При получении нового документа вам будет выдан пластик, но вы можете параллельно получить и бумажный вариант. Правда, для этого нужно будет повозиться, и сам бланк паспорта скоро будет выглядеть несколько иначе.

Что об этом известно - в материале Styler далее.

Что не так со старыми паспортами, и как получить книжечку

Действительно, в Украине можно получить и паспорта-книжечки, однако у них есть один недостаток.

В таком документе информацию о гражданине, его месте регистрации и месте выдачи документа указывают как на государственном, так и на русском языках.

При необходимости замены или получения нового паспорта вам выдадут биометрический, то есть ID-карту.

Если вы хотите иметь еще бумажный вариант образца 1994 года, нужно будет обратиться в суд с иском в порядке административного судопроизводства об обязательстве Государственной миграционной службы оформить и выдать паспорт гражданина Украины образца 1994 года и получить решение суда.

Книжечки будут выдавать, но их планируют обновить

В начале мая 2023 года о необходимости внесения изменений в паспорт старого образца заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он рассказал, что будет рекомендовать Верховной раде внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, чтобы он содержал только государственный язык. По словам языкового омбудсмена, важную инициативу уже поддержали в профильном комитете Парламента.

"Я обнародовал годовой публичный отчет, как это предусмотрено законом. Упомянул о том, что есть проблема с образцами паспортов", - рассказал Кремень, пишет ТСН.

По его словам, в отчете содержится рекомендация Кабмина обеспечить внесение изменений во Временный порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Украины от 06.06.2019 № 456 (зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 14.06.2019 под № 620/339) отменить требование внесения сведений на русском языке на второй странице паспорта гражданина Украины образца 1994 года (в форме книжечки) как не соответствующую положениям Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Тарас Кремень отметил, что сейчас речь не идет о том, что биометрические и паспорта в форме книжечки, которые есть на руках у населения, будут признаны недействительными. По его словам, в стране есть случаи, когда украинцы по религиозным убеждениям и по решению суда получают паспорта-книжечки.

Речь идет лишь о том, что из бланка полностью уберут русский язык и информация о гражданине Украины не будет дублироваться на языке врага.

Это нововведение должно было быть еще в 2019 году, когда вступил в силу закон о языке. Но по определенным причинам инновацию не внедрили.