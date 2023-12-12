Украинцам рассказали, как можно забрать посылку из почтомата без интернета: инструкция

В Украине мобильный оператор "Киевстар" попал под мощную хакерскую атаку, из-за этого произошел сбой в работе и пользователи остались без интернета. "Новая почта" рассказала, как можно забрать посылку без доступа к сети.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook "Новой почты".
В компании сообщили, что забрать посылку из почтомата по необходимости можно и без интернета или мобильной связи. Для этого нужно выполнить простой алгоритм действий:
Далее все, как всегда - откройте ячейку и нажмите "Подтвердить получение".
Если вам нужно забрать посылку из почтомата - воспользуйтесь этим алгоритмом и получите отправку без мобильной связи.
Отправить посылку через почтомат можно очень легко.
Прежде чем отправить посылку, выполните следующие действия:
Чтобы отправить посылку через почтомат, выберите коробку нужного размера. Важно, чтобы она превышала размеры: 60/40/30. Вес - не больше 30 кг.
Ранее мы сообщали, как починить интернет и связь на своем телефоне.
Также "Новая почта" предупреждала о мошенниках, распространяющих фейковый розыгрыш.