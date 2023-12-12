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Українцям розповіли, як можна забрати посилку з поштомата без інтернету: інструкція

Як забрати посилку з поштомата без інтернету (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні мобільний оператор "Київстар" потрапив під потужну хакерську атаку, через це стався збій у роботі і користувачі залишилися без інтернету. "Нова пошта" розповіла, як можна забрати посилку без доступу до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook "Нової пошти".

Як забрати посилку

У компанії повідомили, що забрати посилку з поштомата у разі потреби можна і без інтернету чи мобільного зв'язку. Для цього потрібно виконати простий алгоритм дій:

  • там де є інтернет у додатку знайдіть потрібну експрес-накладну
  • сплатіть вартість
  • залишіть її відкритою (не закривайте додаток)
  • підійдіть до поштомата та увімкніть Bluetooth
  • відкрийте на телефоні додаток з накладною

Далі все, як завжди - відкрийте комірку та тисніть "Підтвердити отримання".

Якщо вам потрібно забрати посилку з поштомата - скористайтеся цим алгоритмом та отримайте відправлення без мобільного зв'язку.

Як відправити

Відправити посилку через поштомат можна дуже легко. 

Перш ніж відправити посилку, виконайте наступні дії:

  • відкрийте додаток та створіть посилку
  • далі знайдіть номер свого поштомата
  • введіть адресу одержувача
  • вкажіть інформацію про посилку
  • натисніть "Розрахувати вартість"
  • створіть електронну накладну (ЕН)
  • в кінці сплатіть за доставку

Щоб відправити посилку через поштомат, виберіть коробку потрібного розміру. Важливо щоб вона перевищувала розміри: 60/40/30. Вага - не більше 30 кг.

 

Раніше ми повідомляли, як полагодити інтернет та зв'язок на своєму телефоні.

Також "Нова пошта" попереджувала про шахраїв, які поширюють фейковий розіграш.

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