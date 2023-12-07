Распространяют "праздничный розыгрыш": "Новая почта" предупредила о мошенниках в сети
Компания "Новая почта" предупредила о мошенниках, подставивших ее бренд. Украинцев призывают быть бдительными, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Новой почты"
Как распознать мошенников
В "Новой почте" есть Telegram-каналы и каналы в Viber и там начали распространять рекламу якобы от имени компании. Оказалось, что это мошенники, поэтому не стоит открывать ссылку или выполнять другие действия.
"Сегодня появилась информация о еще одном мошенническом праздничном розыгрыше. На этот раз о елках якобы от "Новой почты" и известного производителя напитков", - говорится в сообщении.
Мошенническое рекламное объявление уже распространили более 40 каналов в Telegram. В компании подчеркнули, что не имеют к этой информации никакого отношения и просят украинских граждан быть бдительными.
Что следует знать
Важно помнить, что все объявления компания "Новая почта" производит на своем сайте и других собственных каналах коммуникации с аудиторией.
Что касается Telegram-каналов, то многие из них ведут анонимные авторы, и упоминание популярной компании сделано только для того, чтобы люди обратили внимание на мошенническое сообщение.
"Они сознательно используют упоминание компании как кликбейт в рекламе, за которую берут деньги, и чем вводят в заблуждение своих подписчиков", - отметили в "Новой почте".
Как безопасно пользоваться услугами "Новой почты"
Для того, чтобы безопасно покупать онлайн в Украине, следуйте этим рекомендациям:
- осуществлять платежи только через официальный сайт "Новой почти". Если вам присылают ссылки на какие-либо другие сайты, это 100% мошенники
- если вы покупаете на маркетплейсах, воспользуйтесь услугой "Безопасная покупка". Отслеживайте трекинг посылки только через сайт. Не передавайте подписки на карты незнакомым людям
- укажите в объявлении полную сумму за товар, которую хотите получить на банковскую карту
- при отправке товара используйте номер экспресс-накладной (ЭН), указанный в личном кабинете торговой площадки
- не использовать номер ЭН, который вам сообщают другие лица в личном сообщении (в том числе от имени маркетплейса)
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