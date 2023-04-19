В эти мифы верят все: врач рассказала всю правду об электронных сигаретах

Безопасного курения не существует. Сейчас есть много мифов, которые возникли вокруг электронных сигарет. В частности, многие считают их более безопасными. Однако это не так.

Об этом сообщила отоларинголог Анжела Длугоборская в Instagram .

Генерируют пар

Врач говорит, что на самом деле электронные сигареты генерируют аэрозоль. Он в свою очередь быстро попадает в легкие, где происходит накопление вдыхаемых смесей.

В результате они в дальнейшем быстро всасываются в кровь и скапливаются в самых легких.

Позволяет избавиться от табачной зависимости

Такой миф стал очень популярен. На самом деле, одна зависимость заменяется другой.

По словам врача, зависимость от вейпинга более психологически тяжела, чем от обычных сигарет.

Легкие от электронной сигареты не будут черные

Важно, что на самом деле легкие не так черные только потому, что другой состав имеет аэрозоль из электронного прибора.

Тем не менее возникают "попкорновые легкие" - тяжелое поражение органов дыхания, локализующееся в конечных отделах бронхов. Внушает эту болезнь вещество - диацетил.

"Свое название болезнь получила, когда в США у рабочих на заводе попкорна, где добавляли к продукту ароматизатор диацетил, проявлялось заболевание легких, которое можно описать как тяжелый приступ бронхиальной астмы. Это явление необратимо", - говорится в сообщении.

Пропиленгликоль безопасен

Такое вещество является растворителем для ароматизированных жидкостей. Однако оно безопасно только для употребления с пищей, но во время курения вы его вдыхаете и в этом большая разница.

Пропиленгликоль обладает способностью накапливаться в организме, провоцирует аллергические реакции, вызывает нарушения печени и почек. Во время нагревания пропиленгликоль разлагается на несколько веществ, одним из них является Ацетальдегид - канцероген, который играет важную роль в процессе формирования зависимости.

Состав можно прочесть на упаковке

По словам врача, ученые из Кореи провели ряд исследований и выяснили, что производители не указывают в составе минимум 10 токсинов.

Молодежь, которая активно пользуется электронными сигаретами, имеет острые гемодинамические изменения: повышение артериального давления и проблемы с сердцем.