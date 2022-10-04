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Украинцам рассказали, почему Илон Маск нес ахинею о Крыме и Донбассе: "тупо гениально"

Фото: Илон Маск (Википедия)
Автор: Светлана Мащенко

Илон Маск вечером 3 октября наделал переполоху своими предложениями по окончанию войны в Украине, предложив Крым отдать РФ, пустить туда воду, провести референдум на оккупированных территориях под наблюдением ООН и сделать Украину нейтральной. Такая позиция владельца SpaceX вызвала удивление, но объяснение этой "ахинее от Маска" может быть очень простое.

Почему миллиардер наговорил в Twitter лишнего, объяснил Евгений Карась.

Именно 3 октября аналитики компании Маска представили ему регулярный "трехмесячный или квартальный" отчет. В нем говорилось, что компания не оправдала динамику развития, перспективы и акции упали на 6%.

В настоящее время Маск "несет всю эту ахинею" и акции еще падают на 2,5%.

Блогер добавил, что когда-то Илона Маска уже собирались осудить за то, что он несет какую-нибудь ахинею, чтобы купить свои акции.

"Гениально, тупо и гениально!" – не сдержал эмоций активист.

Евгений Карась добавил, что Маск, зная, что "аналитики его акции в этот день фиганут, есть определенный прогноз, специально базарит херню, чтобы она еще немного просела, чтобы скупиться по хорошей цене".

"Барыга конечно, но просто гениально!" – заявил блогер.

Напомним, что Илон Маск в Twitter написал, что Крым должен остаться российским, а граждане полуострова и Донбасса должны сами решать под наблюдением ООН, в состав которой страны они хотят входить.

На твиты миллиардера ответили Дмитрий Кулеба, Михаил Подоляк и Владимир Зеленский. Президент предложил опрос: "какой Илон Маск пользователям нравится больше: какой поддерживает Украину или Россию?"

Позже владелец SpaceX и Tesla начал оправдываться, что он Украину поддерживает и поддерживал, а вот Россию совсем нет. И все его предложения призваны к миру и прекращению эскалации войны.

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Владимир ЗеленскийИлон МаскВойна России против Украины