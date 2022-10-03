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Маск второй раз за день оскандалился в Twitter. Теперь из-за Крыма и Донбасса

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 21:41
Маск второй раз за день оскандалился в Twitter. Теперь из-за Крыма и Донбасса Фото: Илон Маск, руководитель Tesla (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава компании Tesla Илон Маск решил создать еще один скандальный опрос насчет государственной принадлежности временно оккупированных Россией территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Маска в Twitter.

На этот раз миллиардер решил спросить у пользователей соцсети, должна ли учитываться воля людей, которые проживают в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму, частью какой страны они хотят быть - Украины или России.

По состоянию на 21:40 более 55% принявших участие проголосовали "за", а почти 45% - "против".

При этом он написал, что победа Украины в войне "маловероятна", поскольку Россия может начать "полную мобилизацию" в случае начала боевых действий в районе Крыма.

Отметим, есть вероятность, что Маска могли взломать, поскольку твиты миллиардера не соответствуют его общему стилю общения и кардинально противоречат его позиции по войне в Украине, о которой он публично заявлял ранее.

Реакция Подоляка

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уже отреагировал на новый опрос Маска.

"Вы пытаетесь узаконить псевдореферендумы, которые проходили под дулом пистолета, в условиях преследований, массовых расстрелов и пыток? Плохой путь", - отметил Подоляк.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на инициативу Илона Маска решил создать собственный опрос в Twitter, в котором он спросил, "какой Илон Маск пользователем нравится больше: который поддерживает Украину или Россию?".

Напомним, сегодня Маск также предложил после окончания войны организовать новые референдумы на оккупированных территориях Украины, но уже под эгидой ООН. Он создал опрос, в котором большинство пользователей не поддержали его идею.

Также мы писали, что в начале полномасштабной войны Украина обратилась к основателю компании SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить возможность пользоваться спутниковым интернетом. И 28 февраля в нашу страну прибыла первая партия оборудования для спутникового Интернет Starlink.

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