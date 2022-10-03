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Илон Маск поделился своей формулой мира между Украиной и Россией. И получил жесткий ответ

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 20:05
Илон Маск поделился своей формулой мира между Украиной и Россией. И получил жесткий ответ Фото: Илон Маск предложил собственную формулу мира для Украины (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Илон Маск написал собственную формулу окончания войны между Украиной и Россией. Он предлагает провести еще один референдум и обеспечить водой Крым. На свои предложения он уже получил достойный ответ от старшего советника Конгресса США Пола Массаро.

Что предлагает Илон Маск и какой ответ он получил - читайте ниже.

Американский миллиардер на своей странице в Twitter предложил собственную формулу мира между Украиной и Россией. В эту формулу входит:

  • Повтор референдумов во временно оккупированных территориях, но под наблюдением ООН. Россия должна будет уйти, если на то будет воля народа.
  • Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)
  • Водоснабжение в Крым должно быть обеспечено.
  • Украина останется нейтральной

Илон Маск поделился своей формулой мира между Украиной и Россией. И получил жесткий ответ

Скриншот

Маск добавил, что война закончится и вопрос только в том, сколько людей до этого погибнет. Также он высказался и по поводу возможного применения ядерного оружия.

"Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война", - написал миллиардер.

На твит Илона Маска быстро отреагировал старший советник Конгресса США Пол Массаро. Он предложил собственную формулу мира в Украине.

  • Украина освобождает всю свою суверенную территорию.
  • Россия будет деколонизирована, демилитаризована и денуклеаризирована.

Илон Маск поделился своей формулой мира между Украиной и Россией. И получил жесткий ответ

Скриншот

Стоит отметить, что под твитом Илона Маска очень много гневных комментариев.

Еще один ответ американский миллиардер получил от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Илон Маск поделился своей формулой мира между Украиной и Россией. И получил жесткий ответ

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в Конгрессе США отреагировали на пытки бойца ВСУ и верят в победу Украины.

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Илон Маск