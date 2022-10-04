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Кулеба резко ответил Илону Маску на его "формулу мира"

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 00:45
Кулеба резко ответил Илону Маску на его "формулу мира" Фото: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил руководителю Tesla Илону Маску, который предложил Украине отказаться от Крыма и провозгласить нейтралитет для завершения войны с Россией, что не так с его "формулой мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского министра иностранных дел.

"Те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли - якобы чтобы не затрагивать обиженное его Путина или спасти Украину от страданий - не должны прикрывать словом "мир" слова "пусть россияне убьют и изнасилуют еще тысячи невинных украинцев и захватят еще больше территорий", - подчеркнул дипломат.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ответ на инициативу Илона Маска решил создать собственный опрос в Twitter.

Глава государства спросил: "Какой Илон Маск пользователям больше нравится: что поддерживает Украину или Россию?".

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